Les actions asiatiques ont suivi la hausse de Wall Street mardi, les marchés espérant que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, se montre dovish sur les perspectives d'assouplissement plus tard dans la journée, tandis que le dollar s'est stabilisé près de ses plus bas niveaux en quatre semaines.

L'euro a regagné un peu de terrain, les actions françaises ont fluctué, tandis que la prime de risque des obligations françaises par rapport aux allemandes s'est réduite, les investisseurs ayant digéré les résultats choquants des élections qui ont laissé la France face à un parlement sans majorité.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,3 %, juste un peu en dessous d'un sommet de deux ans atteint lundi. Le Nikkei japonais a bondi de 1 % pour atteindre un nouveau record.

Les contrats à terme du S&P 500 ont gagné 0,2 % et ceux du Nasdaq se sont raffermis de 0,3 %, après que les actions de Wall Street aient progressé pour clôturer à des niveaux record dans la nuit.

Les blue chips chinoises ont légèrement augmenté de 0,1%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong est resté stable.

Le président de la Fed, M. Powell, doit se présenter devant le Congrès mardi et mercredi, alors que les investisseurs parient sur une série de données peu encourageantes sur le marché du travail qui ont considérablement augmenté les chances d'une réduction des taux en septembre à environ 80 %.

"Je pense que les marchés ont acquis un certain degré d'optimisme en pensant que Powell sera prudemment dovish et que l'IPC plus tard cette semaine confirmera que la désinflation est de nouveau sur la bonne voie", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP à Sydney.

"Ce qui me semble raisonnable. Si vous regardez l'économie américaine, la plupart des données sont en train de s'affaiblir. Les chiffres de l'emploi de vendredi étaient en demi-teinte et le chômage avait tendance à augmenter. La plupart des indicateurs avancés du marché du travail sont en train de se refroidir".

Le principal événement économique de la semaine sera le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis, jeudi, où l'on s'attend à ce que l'inflation globale pour juin ralentisse à 3,1 %, contre 3,3 % en mai, l'inflation de base restant stable à 3,4 %.

Pour l'ensemble de l'année 2024, les marchés ont pleinement intégré un assouplissement total de 50 points de base, ce qui équivaut à deux baisses de taux.

Sur les marchés des changes, le dollar américain s'est stabilisé près de son plus bas niveau en quatre semaines, à 104,98, par rapport à un panier de devises, offrant un peu de répit au yen et au yuan, qui ont été malmenés.

Le yen japonais s'est maintenu à 160,84 pour un dollar, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau en 38 ans, à 161,96 pour un dollar, tandis que le yuan chinois s'est maintenu à 7,2874 pour un dollar, après avoir progressé pendant quatre séances consécutives pour s'éloigner de son plus bas niveau en 7 mois et demi.

Les obligations d'État sont restées stables, après avoir terminé la journée de lundi en demi-teinte. Le rendement des obligations d'Etat à dix ans s'est maintenu à 4,2764%, après quatre séances consécutives de baisse, tandis que les obligations à deux ans sont restées stables à 4,6243%, s'approchant d'un plus bas de trois mois.

Sur les marchés des matières premières, l'or a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 363,31 $ l'once, après avoir chuté de 1,4 % au cours de la nuit.

Les prix du pétrole ont peu varié après qu'un ouragan qui a frappé un centre de production pétrolière clé des États-Unis au Texas ait causé moins de dégâts que prévu.