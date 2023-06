Les actions asiatiques ont légèrement augmenté dans les premiers échanges mardi, dans le sillage d'une séance de hausse à Wall street, alors que les investisseurs tournent leur attention vers les données clés de l'inflation américaine et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

Les investisseurs suivront de près les données de l'indice des prix à la consommation (IPC), qui seront publiées mardi, et les données de l'indice des prix à la production (IPP), qui seront publiées mercredi, pour savoir dans quelle mesure le cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed a réussi à freiner l'inflation.

Les gains de l'indice boursier reflètent en partie les attentes d'une pause dans le resserrement de la Fed pour la première fois depuis janvier 2022 et d'une baisse de l'IPC et de l'IPP par rapport au mois précédent, selon les investisseurs et les stratèges.

"Dans l'ensemble, les marchés boursiers ont réagi positivement aux attentes selon lesquelles le cycle de politique monétaire pourrait être proche de son apogée", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note. "Les marchés américains évaluent maintenant à 72 % la probabilité que le Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) maintienne ses taux lors de la réunion de cette semaine.

En Chine, pour soutenir l'économie, la banque centrale a réduit son taux de prise en pension à sept jours de 10 points de base à 1,90 % contre 2,00 % mardi, lorsqu'elle a injecté 2 milliards de yuans (279,97 millions de dollars) par le biais de l'instrument obligataire à court terme.

En début de journée, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines - le S&P 500 e-minis - augmentaient de 0,1 %.

Le Nikkei japonais a progressé de 1,59 % et les actions australiennes ont baissé de 0,03 %.

L'indice chinois CSI300 était en hausse de 0,05% dans les premiers échanges. L'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en baisse de 0,2 %.

Lundi, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leurs niveaux de clôture les plus élevés depuis avril 2022.

Soutenu par les gains des poids lourds du marché que sont Amazon, Apple et Tesla, le S&P 500 a repris 21 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre 2022, annonçant le début d'un nouveau marché haussier, selon la définition de certains acteurs du marché.

Le S&P 500 a progressé de 0,93 % pour terminer la séance à 4 338,93 points. Le Nasdaq a gagné 1,53 % tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,56 %.

Alors que la Fed devrait maintenir ses taux, les hausses de taux surprises de la Banque de réserve d'Australie et de la Banque du Canada la semaine dernière ont maintenu les investisseurs attentifs à l'idée d'un cycle de resserrement prolongé.

Les analystes s'attendent à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux de 25 points de base (pb) et signale qu'il reste encore du chemin à parcourir. En revanche, la Banque du Japon, qui annoncera son plan vendredi, devrait maintenir sa politique ultra-libre.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a atteint 3,7375 % par rapport à la clôture américaine de 3,765 % lundi. Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds de la Fed, a atteint 4,5749% par rapport à la clôture américaine de 4,592%.

Du côté des devises, le Dollar Index, qui mesure le cours du billet vert face à un panier de devises majeures, a progressé de 0,019% à 103,600, tandis que la monnaie unique européenne était en hausse de 0,1% sur la journée à 1,0762$.

Le dollar baisse de 0,05% face au yen, à 139,52.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,15 % à 67,22 dollars le baril. Le pétrole Brent a atteint 72,01 dollars le baril.

L'or a légèrement augmenté. L'or au comptant s'échangeait à 1959,29 dollars l'once.