Les actions américaines ont terminé en légère baisse lundi, l'attention s'étant déplacée, après le rallye de la semaine dernière alimenté par l'intelligence artificielle, vers les données économiques à venir qui pourraient influencer le calendrier de la baisse des taux d'intérêt attendue par la Réserve fédérale.

La publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - jeudi pourrait atténuer l'enthousiasme récent si les données indiquaient que les pressions sur les prix ne diminuent pas assez rapidement.

Les marchés ont pratiquement exclu une réduction lors de la réunion de mars de la Fed et ont récemment repoussé les attentes d'assouplissement de mai à juin, selon l'outil FedWatch du CME, à la suite de données étonnamment fortes sur les prix à la consommation et à la production.

Les rapports sur les biens durables, la confiance des consommateurs et l'activité manufacturière sont attendus dans le courant de la semaine.

"Les investisseurs essaient simplement de s'assurer qu'ils ne sont pas sous-pondérés ou surpondérés puisque les tendances ne bougent pas", a déclaré Rob Haworth, stratégiste d'investissement senior chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle.

"Le rapport sur l'emploi n'est pas encore publié dans une semaine et les regards se tournent donc jeudi vers l'indice des prix PCE plutôt que vers autre chose. Il y a beaucoup plus de données cette semaine que la semaine dernière, mais ce n'est toujours pas la plus importante des données."

La semaine dernière, les bonnes prévisions du concepteur de puces Nvidia ont renforcé la frénésie de l'intelligence artificielle cette année, contribuant à pousser le Dow et le S&P vers de nouveaux sommets et le Nasdaq juste à côté de son record de novembre 2021, tout en limitant la déception liée à la baisse des taux d'intérêt de la Fed qui a été retardée.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 19,28 points, soit 0,39 %, pour terminer à 5 069,42 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 20,57 points, soit 0,13 %, pour atteindre 15 976,25 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 62,23 points, soit 0,16 %, pour s'établir à 39 063,55 points.

Le S&P 500 a progressé pendant 15 des 17 dernières semaines, ce qui ne s'est produit qu'une seule fois au cours des 50 dernières années, en 1989, selon la Deutsche Bank.

Le Nasdaq a bénéficié d'un gain de Micron Technology, qui a commencé la production de masse de ses semi-conducteurs de mémoire à large bande passante destinés à la dernière puce d'intelligence artificielle de Nvidia.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a gagné plus de 1 %. Alphabet, la société mère de Google, a trébuché après avoir annoncé son intention de relancer son outil d'intelligence artificielle dans les prochaines semaines. Il a été interrompu la semaine dernière à la suite d'inexactitudes dans certaines représentations historiques.

L'entreprise Berkshire Hathaway, dirigée par Warren Buffett, a plongé, effaçant les premiers gains sur les inquiétudes des investisseurs après que le gouvernement américain a annoncé une poursuite contre sa compagnie d'électricité, PacifiCorp.

Domino's Pizza a bondi après avoir dépassé les attentes de Wall Street en ce qui concerne les ventes trimestrielles à magasins comparables.

Intuitive Machines a plongé après que la société a déclaré que son vaisseau spatial s'était renversé peu après avoir touché la surface lunaire.