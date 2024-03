(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mardi, alors que le début de la semaine se poursuit lentement, les investisseurs devant tenir compte des tensions mondiales qui couvent.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 10,79 points, soit 0,1%, à 7 906,78. Le FTSE 250 était en baisse de 20,36 points, 0,1%, à 19 593,17, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,43 points, 0,2%, à 735,83.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 790,55, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2% à 17 004,42, et le Cboe Small Companies était stable à 14 614,64.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont accusé des cyber-groupes soutenus par Pékin d'être à l'origine d'une série d'attaques contre des législateurs et des institutions démocratiques clés.

Dans des accusations publiques rares et détaillées contre la Chine, un trio composé de Washington, Londres et Wellington a décrit une série de cyber-attaques au cours de la dernière décennie ou plus, dans ce qui semble être un effort concerté pour demander des comptes à Pékin.

Le ministère américain de la justice a inculpé sept ressortissants chinois pour ce qu'il a qualifié d'"opération de piratage informatique prolifique à l'échelle mondiale" qui a duré 14 ans et a été conçue pour aider la Chine dans ses "objectifs d'espionnage économique et de renseignement extérieur".

Washington a déclaré qu'une unité, baptisée APT31, était à l'origine des attaques et l'a décrite comme un "programme de cyberespionnage" géré par le puissant ministère chinois de la sécurité de l'État depuis la ville de Wuhan, au centre du pays.

Alors que le Royaume-Uni doit organiser des élections générales dans les mois à venir, le vice-premier ministre britannique Oliver Dowden a également annoncé qu'une "entité affiliée à l'État chinois" avait vraisemblablement "compromis" la commission électorale du pays.

La livre sterling était cotée à 1,2655 USD à l'heure de l'ouverture des marchés à Londres ce mardi, plus haut que les 1,2606 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'échangeait à 1,0851 USD tôt mardi, plus haut que les 1,0817 USD de la fin de journée de lundi. Face au yen, le dollar est resté stable à 151,28 yens contre 151,27 yens.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en légère baisse. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,9 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,4 %

Cette semaine, l'attention se portera également sur l'inflation aux États-Unis. Les dernières données sur les dépenses de consommation personnelle sont publiées vendredi.

"Les actions américaines se sont négociées avec prudence lundi, au début de la semaine écourtée par les vacances, les investisseurs hésitant à augmenter leur exposition au risque avant la publication de données critiques sur l'inflation. Bien que les trois principaux indices américains se soient redressés par rapport à leurs plus bas niveaux intrajournaliers, le sentiment général est resté modéré", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

"Après une forte performance la semaine dernière, les investisseurs pourraient faire une pause et profiter des vacances de printemps, tandis que d'autres adoptent une approche attentiste pour le prochain catalyseur haussier, tel qu'un résultat favorable de la jauge d'inflation préférée de la Fed. Dans ce contexte, un signal d'alerte signifierait que les données relatives à l'inflation répondent aux attentes du consensus ou qu'elles sont inférieures aux prévisions".

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, le Dow Jones Industrial Average perdant 0,4 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent tous deux 0,3 %.

Dans le FTSE 100, Ocado a été le deuxième titre le plus performant, avec une hausse de 2,8 %.

Au cours des 13 semaines qui se sont terminées le 3 mars, l'épicier et l'entreprise de technologie d'entreposage ont déclaré que les volumes ont augmenté de 8,1 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 11 %, passant de 583,7 millions de livres sterling à 645,3 millions de livres sterling.

Le nombre moyen de commandes par semaine a augmenté de 8,4 %, tandis que le nombre de clients actifs sur la période a augmenté de 6,4 %.

Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, a commenté ces chiffres : "Les pressions liées au coût de la vie s'atténuent pour un plus grand nombre d'acheteurs et Ocado semble réussir à reconquérir ses anciens fans et à en attirer de nouveaux.

"Cela devrait être perçu comme une victoire sur le marché très difficile de l'épicerie et pourrait rassurer le partenaire d'Ocado, Marks and Spencer, en lui montrant que même si le mariage a traversé une période difficile, des temps plus harmonieux pourraient être à venir.

Pour ce qui est de l'avenir, Ocado prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires à un chiffre et un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 2,5 %.

Marks & Spencer a augmenté de 0,2 % à la suite des nouvelles concernant Ocado.

Flutter Entertainment a également tiré son épingle du jeu, avec une hausse de 2,5 %.

Mais le propriétaire de Paddy Power a annoncé une perte avant impôts de 1,09 milliard USD pour 2023, contre 295 millions USD en 2022, malgré des recettes en hausse de 25 %, passant de 9,46 milliards USD à 11,79 milliards USD.

Les coûts des ventes ont augmenté de 29 %, passant de 4,81 milliards USD à 6,20 milliards USD, les frais de vente et de marketing de 26 %, passant de 3,01 milliards USD à 3,78 milliards USD, tandis que les frais généraux et administratifs ont augmenté de 37 %, passant de 1,17 milliard USD à 1,60 milliard USD.

Depuis le début de l'année 2024, les recettes ont augmenté de 23 % par rapport à la période équivalente de l'année précédente.

Pour l'avenir, Flutter s'attend à une croissance du chiffre d'affaires en 2024 d'environ 18 % par rapport à l'année précédente et à une croissance de 30 % du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

"Les États-Unis restent le moteur de la croissance de Flutter, et c'est la région avec laquelle le groupe est de plus en plus identifié", a déclaré l'analyste Richard Hunter, spécialiste des investisseurs interactifs.

"Bien que le Royaume-Uni soit actuellement le site de cotation principal de Flutter, les actions ont commencé à être négociées à New York en janvier, avec le projet de transférer la cotation principale à New York plus tard dans l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Ce changement a déjà suscité l'intérêt des investisseurs aux États-Unis, permettant au groupe d'accéder à des pools de liquidités plus importants.

Dans le FTSE 250, Petershill Partners a augmenté de 1,8 %.

Le groupe d'investissement axé sur le capital-investissement a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôt de 397,1 millions USD en 2023, contre une perte de 505,1 millions USD un an plus tôt.

Il est passé d'une perte de 505,1 millions USD à un gain d'investissement à la juste valeur de 397,1 millions USD, ce qui a incité le groupe à déclarer un dividende final de 10,1 cents US par an. Cela porte le total des dividendes versés en 2023 à 15 cents par action, contre 14,5 cents auparavant.

Petershill Partners a déclaré qu'il envisageait de lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 100 millions USD, en annonçant qu'il mettait fin au programme actuel.

"Notre solide levée de fonds et notre approche dynamique de l'allocation du capital étayent notre confiance dans les perspectives à moyen terme pour les actionnaires", a déclaré la société.

Ailleurs à Londres, Asos a augmenté de 4,6 %.

Le détaillant de mode rapide en ligne a déclaré que les ventes étaient en baisse de 18 % au cours des 26 semaines se terminant le 3 mars par rapport à l'année précédente, ce qui est largement conforme à ses perspectives.

Asos a déclaré qu'elle progressait sur le plan stratégique et qu'elle éliminait les stocks anciens, tout en notant qu'elle était en avance sur son plan d'amélioration de l'efficacité des stocks et de réduction de l'inventaire.

L'entreprise a déclaré qu'elle soutenait ses perspectives pour l'ensemble de l'année, s'attendant à une baisse de 5 à 15 % des ventes et à un bénéfice ajusté positif avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Ces prévisions s'accompagnent d'un retour des stocks aux niveaux antérieurs à la crise de Covid, d'une génération de trésorerie positive et d'une réduction de l'endettement net.

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 85,93 USD au début de la journée de mardi à Londres, en hausse par rapport aux 85,80 USD de la fin de la journée de lundi.

L'or était coté à 2 178,07 USD l'once, en hausse par rapport à 2 164,77 USD.

Par Greg Rosenvinge, reporter principal d'Alliance News

