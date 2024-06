Les actions américaines ont progressé dans un marché agité mardi, suite à des données plus faibles que prévu sur le marché de l'emploi qui ont réaffirmé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Les données de mardi ont montré que les offres d'emploi américaines sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans en avril, signalant un relâchement du marché de l'emploi qui a soutenu une réduction des taux d'intérêt de la Fed cette année. Les rendements du Trésor américain ont baissé à la suite de ce rapport.

Les principaux indices de Wall Street ont gagné du terrain après avoir réduit leurs pertes antérieures. Les actions des secteurs de l'immobilier et de la consommation de base ont progressé plus rapidement que les autres, tandis que les actions des secteurs des matériaux et de l'énergie ont été les plus perdantes.

Les données relatives au marché du travail sont les dernières d'une série de rapports récents indiquant un ralentissement de la croissance économique américaine. Lundi, des données ont montré que l'activité manufacturière américaine avait ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai.

"Ce que nous avons vu dans les données depuis le début de la semaine, c'est qu'elles sont relativement faibles, à commencer par le PMI manufacturier et les ouvertures d'emplois aujourd'hui", a déclaré James St-Aubin, directeur des investissements chez Sierra Mutual Funds en Californie.

"Mais pour le marché boursier, c'est une arme à double tranchant, car ils attendent l'annonce d'une baisse des taux, dont la probabilité augmente avec la faiblesse des données", a ajouté M. St-Aubin.

Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes du marché pour une réduction des taux en septembre se situent désormais autour de 65 %, contre moins de 50 % la semaine dernière. Les données sur les emplois non agricoles pour le mois de mai, très surveillées, sont attendues vendredi.

A 14h18 EDT, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 144,75 points, soit 0,38%, pour atteindre 38 715,78, le S&P 500 a gagné 3,70 points, soit 0,07%, pour atteindre 5 287,10 et le Nasdaq Composite a gagné 12,12 points, soit 0,08%, pour atteindre 16 842,08.

Les valeurs technologiques de grande capitalisation, notamment Amazon.com, Meta Platforms et Microsoft, étaient en hausse après avoir perdu du terrain au début de la séance.

Les géants du pétrole Exxon Mobil et Chevron étaient en baisse de 1,8 % et 0,9 %, respectivement, les inquiétudes concernant la demande ayant pesé sur les prix du brut.

Bath & Body Works a chuté de 12,5 % après une révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices trimestriels. Axos Financial a chuté de 7,2 % après que Hindenburg Research a révélé une position courte sur le prêteur.

Paramount Global a chuté de 4 % après que le conglomérat médiatique a déclaré qu'il explorait des options stratégiques ou une coentreprise pour son service de streaming Paramount+.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,4 contre 1 sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 1 467 titres ont augmenté et 2 653 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,81 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux records et 120 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; reportages complémentaires de Lisa Mattackal et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai et Matthew Lewis)