Les actions des banques américaines ont chuté lundi, certains investisseurs s'inquiétant du fait qu'un afflux d'émissions de bons du Trésor à la suite du relèvement du plafond de la dette américaine drainerait les liquidités des créanciers.

Le gouvernement américain devrait émettre pour au moins 1 000 milliards de dollars de dette à court terme afin de reconstituer son compte général du Trésor (TGA) ou ses réserves de liquidités, qui ont été épuisées au cours du marchandage politique sur le plafond de la dette.

Certains analystes ont mis en garde contre le fait que ce flot de nouveaux billets pourrait épuiser les réserves des banques à un moment où elles ont besoin de liquidités pour renforcer leur bilan, compte tenu des chocs récents subis par le système financier à la suite de la crise bancaire régionale.

La plupart des grandes valeurs bancaires étaient en baisse dans l'après-midi, l'indice bancaire S&P 500 ayant perdu près de 1 % lundi. JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Citigroup et Bank of America Corp ont baissé de 0,3 % à 2 %. "Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers, a déclaré que ces inquiétudes pourraient être exagérées étant donné que les fonds du marché monétaire disposent de suffisamment de liquidités pour absorber une émission massive de titres de créance par le Trésor.

Les régulateurs américains, sous la houlette de la Réserve fédérale, devraient également proposer ce mois-ci d'augmenter les exigences moyennes en matière de capital bancaire de 20 %, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier. Le Wall street Journal a été le premier à rapporter l'information.

Les réglementations devraient constituer le dernier lot de règles mondiales en matière de capital bancaire définies par le Comité de Bâle des régulateurs bancaires, qui devraient entrer en vigueur au début de 2025, selon le rapport.

Les actions des banques régionales ont également enregistré des baisses importantes lundi, l'indice KBW des banques régionales perdant 2 %. PacWest Bancorp a perdu 2,1 %, Western Alliance a chuté de 2,3 % et Comerica Inc. a perdu 2,3 %.

Les règles internationales imminentes en matière de capital s'inscrivent dans le cadre d'un examen plus large par la Fed des exigences en matière de capital des créanciers. "Il n'est pas surprenant que vous vous attendiez à ce que certaines exigences en matière de capital soient renforcées et qu'une surveillance un peu plus poussée soit attendue compte tenu de ce qui s'est passé avec les banques régionales", a déclaré M. Janasiewicz.