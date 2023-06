Les actions des principales banques américaines et des créanciers régionaux ont surperformé les marchés plus larges dans les échanges matinaux de mardi, l'indice KBW des banques régionales atteignant son plus haut niveau depuis la fin avril.

Ce rebond ténu intervient à un temps utile pour le secteur bancaire qui, depuis le mois de mars, est confronté à des inquiétudes concernant la fuite des dépôts, la hausse des taux d'intérêt et l'exposition à l'immobilier commercial.

L'indice S&P 500 Banks a progressé d'environ 2,3 %. À titre de comparaison, l'indice de référence S&P 500 était en hausse de 0,2 %.

Les grandes banques telles que JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley , Citigroup et Bank of America Corp ont progressé de 0,7 % à 2,9 %.

Les créanciers régionaux ont également progressé, PacWest Bancorp , Western Alliance, Zions Bancorp, Comerica, M&T Bank Corp et KeyCorp enregistrant des hausses comprises entre 4,9 % et 8,5 %.

La volatilité des actions des créanciers régionaux a souligné l'incertitude persistante des investisseurs quant à la santé du secteur, l'indice KBW Regional Banking ayant perdu environ 22 % depuis le début de l'année.

Les actions bancaires ont chuté lundi, certains investisseurs craignant qu'un afflux d'émissions de bons du Trésor à la suite du relèvement du plafond de la dette américaine n'épuise les liquidités des créanciers.

Les banques américaines pourraient également être confrontées à des augmentations de capital allant jusqu'à 20 % en vertu de nouvelles règles préparées par les régulateurs américains dans le cadre d'un effort mondial visant à harmoniser les exigences en matière de capital, a rapporté Reuters lundi, citant une personne familière avec le sujet. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)