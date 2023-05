Les indices boursiers mondiaux termineront l'année plus haut qu'ils ne l'ont commencée, mais la plupart d'entre eux devraient se cantonner à des fourchettes dans les mois à venir, même si les banques centrales s'approchent de la fin des hausses de taux d'intérêt, selon les sondages effectués par Reuters auprès des stratèges du marché.

Malgré l'effondrement de 2022 et un début d'année en demi-teinte, les actions mondiales se sont redressées depuis leurs plus bas niveaux de mars, car on s'attendait à ce que la plupart des banques centrales en aient fini ou presque avec, dans certains cas, plus d'un an d'augmentation des taux d'intérêt.

L'indice mondial des actions MSCI, qui a chuté de plus de 8,5 % entre le 2 février et le 15 mars à la suite de la faillite de quelques banques régionales américaines, a depuis récupéré la quasi-totalité de ces pertes et affiche une hausse d'environ 9 % pour l'année.

Toutefois, les perspectives des principaux indices pour la fin de l'année ne se sont guère améliorées par rapport à une enquête réalisée il y a trois mois, avant les turbulences. Les prévisions de fin d'année pour 10 des 17 indices sondés du 10 au 24 mai ont été revues à la baisse.

Cela suggère que les actions ne sont plus un pari à sens unique dans l'esprit des investisseurs comme elles l'ont été pendant une grande partie de la dernière décennie, en grande partie parce qu'il y a peu de chances que les banques centrales interviennent pour réduire les coûts d'emprunt en temps utile.

"Bien que le resserrement monétaire ait pesé sur les actions au cours de l'année écoulée, nous ne pensons pas que la fin des hausses de taux signifie que le marché boursier est prêt à réaliser des gains importants", a déclaré Thomas Mathews, économiste de marché principal chez Capital Economics.

M. Mathews a ajouté que "tout espoir d'une relance des actions par la fin du resserrement monétaire sera probablement anéanti".

Parmi les analystes qui se sont prononcés sur la tendance dominante des indices boursiers au cours des prochains mois, une majorité des deux tiers, 64 sur 97, prévoient une fourchette étroite. Dix-neuf d'entre eux prévoient une hausse et les 14 autres une correction.

Manish Kabra, responsable de la stratégie des actions américaines à la Société Générale, a noté que le facteur "peur de manquer" qui a conduit les actions dans un passé récent n'était plus convaincant, car il y avait de multiples raisons de ne pas charger sur les actions et "nous devrions voir les risques de crédit et la volatilité des obligations reprendre".

Bien qu'il n'y ait pas de majorité parmi les 104 analystes qui se sont prononcés sur le principal moteur des marchés boursiers au cours des trois prochains mois, deux réponses connexes, les données économiques (39) et la politique monétaire (27), ont été les plus choisies.

Viennent ensuite les bénéfices des entreprises (19) et d'autres raisons (19).

Étant donné que les actions des banques centrales devraient avoir un impact considérable sur les mouvements des prix des actions, les indices européens et le Nikkei, qui ont surperformé leurs homologues développés et émergents, devraient perdre le plus d'argent d'ici à la fin de l'année.

L'indice STOXX des 50 principales valeurs de la zone euro devrait perdre environ 2 % par rapport à la clôture de lundi pour s'établir à 4 300 points d'ici la fin décembre. L'indice est en hausse de 15,6 % depuis le début de l'année.

L'indice britannique FTSE 100 devrait terminer l'année à 7 775 points, ce qui correspond à peu près à la clôture de lundi.

Au Japon, le Nikkei 225 devrait connaître une baisse de 4 % par rapport à son plus haut niveau depuis 33 ans, et revenir au niveau psychologiquement clé de 30 000 points d'ici à la fin de l'année.

L'indice de référence américain S&P 500, qui a perdu plus de 19 % l'année dernière, sa pire performance annuelle depuis 2008, est en hausse d'environ 8 % cette année et devrait se négocier autour des niveaux actuels pour clôturer l'année 2023 à 4 150 points.

Les indices boursiers brésilien Bovespa et mexicain S&P/BMV IPC devraient gagner respectivement près de 9 % et 7,5 % d'ici à la fin de l'année 2023. Les banques centrales des deux pays devraient réduire leurs taux au cours des 12 prochains mois.

