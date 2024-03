Les actions de Grifols ont chuté de plus de 10 % jeudi après que les agences de notation Fitch et S&P ont abaissé leurs notes pour le fabricant de médicaments espagnol en difficulté, citant une génération de flux de trésorerie disponible plus faible que prévu et des risques de refinancement.

Les actions de la société étaient en baisse de 10,6% à 1300 GMT, les plus mauvaises performances de l'indice espagnol des valeurs vedettes, qui était en baisse de 0,15%.

Fitch a déclaré que son abaissement à "B+" de "BB-", à la fois dans la partie dite spéculative de l'échelle de notation, reflétait le "désendettement plus lent que prévu de Grifols, causé par une génération de flux de trésorerie disponible en 2023 et 2024 significativement plus faible que ce que Fitch avait précédemment prévu".

Cependant, l'agence a ajouté qu'une vente réussie de la participation de 20 % de Grifols dans Shanghai RAAS, qui est en attente d'approbation réglementaire et que la société prévoit de conclure au cours du premier semestre 2024, "aiderait à atténuer la pression de refinancement".

Dans le même temps, S&P a abaissé sa note de "B+" à "B", soulignant également la plus faible génération de flux de trésorerie de la société espagnole et les risques de refinancement plus élevés.

Le 1er mars, Grifols a annoncé un nouvel objectif de génération de flux de trésorerie d'exploitation pour 2024, s'attendant à ce qu'il soit plus que doublé pour atteindre 900 millions d'euros (984 millions de dollars) avant les éléments exceptionnels cette année.

La société cherche également à générer entre 2 et 2,5 milliards d'euros de flux de trésorerie disponible avant dividendes entre 2025 et 2027. En 2023, elle a affiché un flux de trésorerie disponible négatif pour la deuxième année consécutive.

Depuis le début du mois de janvier, un rapport du fonds de vente à découvert Gotham City Research remettant en question la comptabilité et le ratio d'endettement de Grifols a jeté le doute sur les activités de l'entreprise et a fait disparaître des milliards d'euros de valeur de marché.

Le 8 mars, Grifols a reçu un coup de pouce lorsque l'auditeur KPMG a approuvé les résultats de l'entreprise pour 2023 sans modifier les bénéfices déclarés et le ratio d'endettement.

Ni Fitch ni S&P n'ont fait référence au rapport de Gotham City.

