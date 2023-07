Les indices boursiers de Wall Street ont terminé la séance de lundi en légère hausse, de même que les rendements du Trésor américain, les investisseurs ayant évalué un ensemble mitigé de données économiques avant les résultats du deuxième trimestre et l'incertitude quant à l'orientation de la politique de la banque centrale.

À Wall Street, le Nasdaq a mené les gains tandis que le Dow Jones est resté pratiquement inchangé après une séance agitée où les indices ont eu du mal à s'orienter avant les vacances du 4 juillet aux États-Unis. Après des gains antérieurs, les actions européennes ont clôturé en baisse lundi.

Selon une enquête réalisée lundi, l'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en juin, retombant à des niveaux qui n'avaient plus été observés lorsque l'économie était ébranlée par la vague initiale de la pandémie de grippe aviaire, ce qui montre également que les pressions sur les prix à l'entrée des usines se sont relâchées.

Toutefois, les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, une grave pénurie de logements ayant stimulé la construction de maisons individuelles.

Cette hausse fait suite à une baisse de l'inflation aux États-Unis vendredi, qui a entraîné une forte hausse des trois indices et a permis au Nasdaq, à forte composante technologique, de réaliser sa plus forte hausse semestrielle depuis 40 ans. Apple a clôturé en baisse de 0,8 % lundi, après avoir clôturé la séance de vendredi avec une valorisation boursière de 3 000 milliards de dollars.

Les actions des banques ont clôturé en hausse le premier jour de bourse du second semestre, après un début d'année 2023 difficile. L'indice bancaire S&P 500 a progressé de 1,5 %, les banques ayant passé les tests de résistance des régulateurs et augmenté leurs dividendes.

"Les transactions que vous voyez aujourd'hui sont un mélange de gens qui spéculent sur le fait que les moins performants des six mois précédents vont se rattraper et d'autres qui spéculent sur le fait que les leaders du premier semestre vont continuer à surperformer", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Tesla a été de loin le plus grand contributeur au S&P 500 après avoir annoncé des livraisons record de véhicules au deuxième trimestre, dépassant les estimations grâce à des réductions de prix et à des crédits fédéraux américains qui ont rendu ses véhicules électriques plus abordables.

"Nous pourrions connaître un mois de juillet volatil, car nous ne sommes pas sûrs de l'orientation de l'économie et de la politique de la Fed au cours des prochains mois, et les résultats des entreprises commenceront à être publiés dans quelques semaines", a déclaré M. Tuz.

En ce qui concerne les actions, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 10,87 points, soit 0,03 %, pour atteindre 34 418,47, le S&P 500 a gagné 5,21 points, soit 0,12 %, pour atteindre 4 455,59 et le Nasdaq Composite a ajouté 28,85 points, soit 0,21 %, pour atteindre 13 816,77.

Néanmoins, l'indice mondial des actions MSCI a atteint son plus haut niveau depuis un peu plus de deux semaines, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a également atteint un pic de deux semaines en clôturant à la baisse.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,21 %, tandis que l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,31 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 1,58 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 1,46 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 1,70 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté lundi, faisant marche arrière après avoir brièvement perdu du terrain suite à la publication de données économiques montrant que le secteur manufacturier continue de s'effondrer.

Plus tôt, une section très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain a connu son inversion la plus profonde depuis l'époque de l'inflation élevée du président de la Fed, Paul Volcker, reflétant les inquiétudes des marchés financiers qui craignent qu'un cycle prolongé de hausse des taux de la Réserve fédérale ne fasse basculer les États-Unis dans la récession.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 3,9 points de base à 3,858 %, contre 3,819 % vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre un rendement de 3,8742 %. L'obligation à 2 ans a augmenté de 6,7 points de base pour atteindre un rendement de 4,9442 %.

Le dollar a peu varié par rapport à un panier de devises principales et a gagné contre un yen qui est sous surveillance après que le ministre des finances japonais ait mis en garde la semaine dernière contre des mouvements excessifs sur le marché des devises.

L'indice du dollar a augmenté de 0,039%, l'euro a baissé de 0,01% à 1,0909 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,26 % par rapport au billet vert, à 144,70 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2684 dollar, en baisse de 0,16 % sur la journée.

Les données américaines clés de cette semaine comprennent le rapport sur les emplois de juin. Les prévisions médianes tablent sur une légère baisse du taux de chômage à 3,6 %, tandis que le nombre d'emplois devrait augmenter de 225 000 après le chiffre étonnamment élevé de 339 000 du mois de mai.

Plus tôt, le Nikkei japonais avait clôturé à son plus haut niveau depuis 33 ans. Une enquête de la Banque du Japon a montré que le climat des affaires s'est amélioré au deuxième trimestre, tandis que l'enquête Caixin sur l'industrie manufacturière a chuté à 50,5, contre 50,9 en mai, montrant un ralentissement de l'activité des usines en Chine. Ce résultat est légèrement supérieur aux prévisions du marché, mais souligne l'affaiblissement de la tendance économique.

Les prix du pétrole se sont stabilisés lundi après avoir augmenté plus tôt dans la journée, les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie mondiale et les éventuelles hausses des taux d'intérêt américains l'emportant sur les réductions de l'offre annoncées pour le mois d'août par les principaux exportateurs que sont l'Arabie saoudite et la Russie.

Le pétrole brut américain a baissé de 1,2 % à 69,79 dollars le baril et le Brent a chuté de 1,01 % à 74,65 dollars.

Les prix de l'or sont restés pratiquement inchangés lundi, alors que des lectures économiques plus faibles ont jeté des doutes sur le fait que la Réserve fédérale maintienne ses perspectives de politique hawkish.

L'or au comptant a gagné 0,1% à 1 921,19 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,01% à 1 921,00 dollars l'once.