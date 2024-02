La jauge des marchés boursiers mondiaux a perdu de la vitesse vendredi, mais a tout de même atteint un nouveau sommet grâce à l'optimisme suscité par les bons résultats de Nvidia, tandis que les rendements du Trésor ont baissé, le marché ayant parié que la Réserve fédérale ne réduirait pas ses taux d'intérêt avant le mois de juin au moins.

Wall Street a prolongé ses gains alors que Nvidia a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars en valeur de marché pour la première fois, stimulée par la frénésie de l'intelligence artificielle qui s'est emparée des investisseurs depuis la publication des résultats trimestriels du fabricant de puces, deux jours plus tôt.

Les actions de Nvidia ont bondi de 4,9 % pour atteindre un sommet de 823,94 dollars, avant de limiter leurs gains pour clôturer en hausse de 0,4 %. Les investisseurs craignent que les valorisations ne soient trop élevées après un rallye qui a fait grimper le S&P 500 de plus de 7 % depuis le début de l'année, mais ils sont optimistes quant aux bénéfices que les entreprises pourraient tirer de l'intelligence artificielle.

"Nous ne voyons pas beaucoup plus de hausse par rapport aux niveaux actuels", a déclaré Solita Marcelli, chief investment officer Americas chez UBS Global Wealth Management à New York.

"Mais nous devons reconnaître qu'au cours de l'année dernière, nous avons toujours été positivement surpris par l'énorme croissance des bénéfices de certaines entreprises utilisant l'intelligence artificielle", a déclaré Mme Marcelli à Reuters, ajoutant qu'une inflation plus forte que prévu pourrait inciter la Fed à réduire ses taux d'intérêt plus que prévu.

Les données montrant que la croissance du secteur des services américain s'est accélérée en janvier grâce à l'augmentation des nouvelles commandes et à la reprise de l'emploi ont aidé les marchés boursiers à progresser, bien qu'une mesure des prix des intrants atteignant un sommet de 11 mois ait alimenté les craintes d'une inflation trop forte.

L'indice mondial MSCI, qui mesure les performances des actions dans le monde entier, a clôturé en hausse de 0,1 % après avoir atteint un nouveau sommet intrajournalier.

La combinaison d'une forte croissance et d'une inflation qui n'a pas encore ralenti pour atteindre l'objectif de 2 % de la Fed a conduit les responsables de la Fed à repousser les attentes en matière de réduction des taux.

La vigueur du marché de l'emploi a sans équivoque encouragé la Fed à se montrer plus détendue quant au maintien de taux élevés plus longtemps", a déclaré Dec Mullarkey, directeur général de SLC Management à Boston.

"La Fed indique donc qu'elle sera patiente et qu'elle utilisera cette marge de manœuvre pour laisser entrer davantage de données et consolider la preuve que l'économie est bien équilibrée avant d'ajuster les taux", a déclaré Mullarkey.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 52,6 % d'une réduction en juin, avec une probabilité de 35,5 % qu'il n'y ait pas de réduction, ce qui représente un net revirement par rapport aux paris du 1er février qui indiquaient une probabilité de 62 % d'une réduction en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,43 % pour enregistrer sa cinquième semaine consécutive de hausse et un nouveau record de clôture. Les indices français CAC40 et allemand DAX ont également clôturé à des niveaux record.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,16 % et l'indice S&P 500 a enregistré un gain de 0,03 %, tous deux ayant atteint de nouveaux sommets en fin d'année. Le Nasdaq Composite a baissé de 0,28 %, mais les trois indices ont progressé au cours de la semaine : le Dow Jones a gagné 1,3 %, le S&P 500 1,7 % et le Nasdaq 1,4 %.

Le dollar était sur le point d'enregistrer une baisse hebdomadaire pour la première fois en 2024, les investisseurs consolidant leurs positions et cherchant à obtenir de nouvelles indications sur les économies mondiales.

L'indice du dollar a augmenté de 0,029 %, l'euro a baissé de 0,03 % à 1,082 $.

Sur le front des données en Europe, le moral des entreprises allemandes a chuté de manière inattendue dans la plus grande économie d'Europe en décembre, selon une enquête de l'institut Ifo.

Les rendements obligataires allemands sont en passe de connaître leur troisième hausse hebdomadaire consécutive, les données économiques et les responsables des banques centrales continuant à réduire les espoirs des investisseurs de voir la Banque centrale européenne réduire rapidement ses taux d'intérêt cette année.

Le marché boursier japonais était fermé pour cause de jour férié vendredi, mais les contrats à terme du Nikkei ont augmenté de près de 1 %, ce qui laisse supposer que les actions japonaises poursuivront leur progression record la semaine prochaine.

Les actions chinoises ont oscillé entre gains et pertes. L'indice composite de Shanghai a dépassé la barre psychologiquement importante des 3 000 points. Il est en hausse de 4,6 % pour la semaine et a rebondi d'environ 10 % par rapport à ses plus bas niveaux en cinq ans enregistrés il y a plus de deux semaines.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,1 %.

Des données ont montré vendredi que les prix des logements neufs en Chine ont chuté pour le septième mois en janvier, laissant le sentiment fragile alors que les efforts des décideurs politiques pour restaurer la confiance dans le secteur criblé de dettes peinent à porter leurs fruits.

Un sondage Reuters a montré que le récent rebond des actions mondiales avait encore un peu de chemin à parcourir, mais ils étaient divisés sur la question de savoir s'il y aurait une correction au cours des trois prochains mois.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 2,2 points de base à 4,692 %, tandis que le rendement de la note de référence à 10 ans a baissé de 7,5 points de base à 4,252 %.

Le 10 ans a atteint son plus haut niveau en trois mois à 4,3540% pendant la nuit.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 2,12 dollars pour atteindre 76,49 dollars le baril et le Brent a baissé de 2,05 dollars pour s'établir à 81,62 dollars.

Le prix de l'or est en passe de réaliser un gain hebdomadaire, soutenu par un dollar plus faible. Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 049,40 dollars l'once, soit une hausse de 0,9 %.