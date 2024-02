(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, suivant le rallye de New York de vendredi grâce à un rapport solide sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 28,53 points, soit 0,4 %, à 7 644,07. Le FTSE 250 était en hausse de 39,08 points, soit 0,2 %, à 19 211,72, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,90 point, soit 0,1 %, à 755,07.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 764,80, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 672,46, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 14 653,75.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en hausse, le Dow Jones Industrial Average progressant de 0,4 %, le S&P 500 de 1,1 % et le Nasdaq Composite de 1,7 %.

La semaine dernière a commencé avec l'optimisme d'une réduction des taux d'intérêt en mars, mais s'est terminée avec des analystes qui se demandaient si une telle réduction aurait lieu même en mai, alors que l'économie américaine continuait à défier ceux qui prédisaient que des taux plus élevés conduiraient à une récession.

Cependant, alors que le solide rapport sur l'emploi semblait mettre fin aux espoirs d'une baisse en mars, les investisseurs ont préféré se concentrer sur la résilience de l'économie et l'amélioration des perspectives de rentabilité des entreprises.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'emplois salariés non agricoles a augmenté de 353 000 en janvier, contre 333 000 en décembre.

Ce dernier chiffre a défié les prévisions du consensus. Le consensus cité par FXStreet prévoyait un ralentissement des embauches à 180 000 postes.

"Les chiffres de l'emploi sont excellents, c'est le moins que l'on puisse dire, et la croissance économique américaine continue de surprendre à la hausse. Aucun de ces chiffres n'indique une récession ou la nécessité pour la Fed de commencer à réduire les taux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Toutefois, la situation aux États-Unis a été troublée par une interview diffusée dimanche, dans laquelle le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les États-Unis étaient sur une voie "insoutenable" en ce qui concerne leur dette nationale et qu'il était temps de s'attaquer à ce problème. La dette nationale américaine s'élève actuellement à plus de 34 000 milliards de dollars, selon le Trésor américain.

"À long terme, les États-Unis sont sur une trajectoire fiscale insoutenable. Le gouvernement fédéral américain est sur une trajectoire fiscale insoutenable. Et cela signifie simplement que la dette augmente plus vite que l'économie", a déclaré M. Powell à l'émission 60 Minutes de la chaîne CBS.

La livre sterling était cotée à 1,2615 USD lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2639 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0777 USD, en baisse par rapport à 1,0793 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,54 yens, en hausse par rapport à 148,35 yens.

Dans le FTSE 100, Vodafone a perdu 1,2%, tombant en bas de l'indice.

Le fournisseur de télécommunications a déclaré qu'au cours de son troisième trimestre, le revenu total a chuté de 2,3 % à 11,37 milliards d'euros, contre 11,64 milliards d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires des services est passé de 9,52 milliards d'euros à 9,38 milliards d'euros.

"Nous avons maintenu une bonne dynamique de revenus de services au troisième trimestre en Europe et en Afrique, soutenue par une nouvelle accélération de Vodafone Business, avec une croissance de plus de 20 % de nos services de cloud et d'Internet des objets", a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale de l'entreprise.

Dans le FTSE 250, SDCL Energy Efficiency Income Trust a augmenté de 0,6 %.

L'investisseur a déclaré que Cokenergy, un projet au sein de son portefeuille d'énergie primaire, a renouvelé son contrat à long terme avec Cleveland Cliffs à l'aciérie Indiana Harbor Works East aux États-Unis.

SDCL a également déclaré que les flux de trésorerie opérationnels au cours du dernier trimestre de 2023 ont été conformes à ses attentes.

Elle a noté que les cessions de portefeuille restent une "priorité" et qu'elle a maintenant reçu un certain nombre de propositions crédibles.

"Bien qu'il n'y ait aucune certitude que ces propositions aboutissent à une vente, le gestionnaire d'investissement s'efforce de faire avancer ces processus rapidement et fournira de nouvelles mises à jour en temps voulu", a ajouté SDCL.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, CMC Markets a bondi de 6,9 %.

Le fournisseur de services de négociation a déclaré qu'il prévoyait de supprimer environ 200 emplois, soit environ 17 % de ses effectifs actuels, à la suite d'une révision des coûts annoncée en novembre de l'année dernière.

CMC a déclaré qu'elle devrait encourir un coût unique et non récurrent d'environ 2,5 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2024, avec des économies annualisées estimées à 21 millions de livres sterling à réaliser au cours de l'exercice 2025, ce qui représente une réduction de 18% par rapport aux coûts de personnel consensuels.

"Les réductions de coûts ont été principalement réalisées en fusionnant les fonctions de soutien dans plusieurs secteurs d'activité, en rationalisant les lignes de reporting et en automatisant les processus. Le groupe continuera à rechercher des opportunités pour améliorer l'efficacité et contrôler les coûts tout en restant engagé à investir dans des opportunités de croissance et à s'assurer que sa technologie reste leader sur le marché", a déclaré CMC.

Superdry a poursuivi son ascension, avec une hausse de 6,6 % lundi matin.

Les actions du détaillant de vêtements basé à Cheltenham, en Angleterre, ont plus que doublé vendredi, alors que les négociations de rachat de l'entreprise en difficulté se sont intensifiées.

En Chine, le Shanghai Composite était en baisse de 1,0 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,2 %.

La croissance de l'activité du secteur des services en Chine a légèrement ralenti en janvier, selon les données de S&P Global.

L'indice principal désaisonnalisé Caixin China general services business activity index est tombé à 52,7 en janvier, contre 52,9 en décembre.

Parallèlement, l'indice PMI composite Caixin China a diminué à 52,5 en janvier, contre 52,6 le mois précédent.

En Asie lundi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,5%.

L'indice principal de l'activité des services de la Jibun Bank Japan a augmenté à 53,1 en janvier contre 51,5 en décembre.

Parallèlement, l'indice PMI composite au Jibun Bank Japan est passé de 50,0 en décembre à 51,5 en janvier, soit la plus forte hausse depuis septembre.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,0%.

L'indice PMI des services de la Judo Bank s'est amélioré à 49,1 points en janvier, contre 47,1 en décembre.

Cela a permis à l'indice composite de la production australienne d'augmenter à 49,0 points, juste en dessous de la marque neutre de 50 points, par rapport à 46,9 en décembre.

Les données PMI de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis sont encore attendues ce lundi.

Sur le marché européen des actions, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse.

Le pétrole Brent était coté à 77,39 USD le baril tôt à Londres lundi, en hausse par rapport à 77,09 USD vendredi. L'or était coté à 2 023,44 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 034,63 USD.

