Les actions mondiales ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans et le S&P 500 a touché un sommet record mercredi, les bénéfices élevés ayant compensé les inquiétudes liées aux banques régionales américaines et aux marchés chinois.

Les obligations ont subi une légère pression, les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ayant réaffirmé les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait ne pas réduire ses taux prochainement.

Le dollar américain a reculé et les prix du pétrole ont augmenté.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,59% à 14h38 EST (1938 GMT) après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-janvier 2022. Les marchés ont été stimulés par un rallye dans les blue-chips chinois.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 175,88 points pour atteindre 38 697,24, le S&P 500 a gagné 39,93 points pour atteindre 4 994,16 et le Nasdaq Composite a ajouté 140,80 points pour atteindre 15 749,80.

"Nous sommes à mi-parcours de la saison de publication des résultats du quatrième trimestre, et nous dirions qu'il y a eu plus de bonnes nouvelles que de mauvaises", a déclaré Arthur Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth, dans une note de marché.

Le secteur bancaire régional américain est resté préoccupant, Moody's ayant abaissé la note de New York Community Bancorp à "junk", citant la pression sur son financement et sa liquidité. L'action a perdu 22 % mardi et a chuté de 60 % depuis qu'elle a annoncé des pertes inattendues la semaine dernière.

Les régulateurs chinois ont poursuivi leurs efforts pour stabiliser les marchés, en imposant de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert, et les investisseurs publics ont déclaré qu'ils élargissaient leurs plans d'achat d'actions. Le président Xi Jinping discutera du marché boursier avec les régulateurs financiers, a rapporté Bloomberg News.

Selon l'agence de presse Xinhua, le chef de l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières a été remplacé mercredi, alors que les responsables politiques s'efforcent de stabiliser les principaux indices boursiers du pays.

"Il s'agit de plus de 5 000 milliards de dollars qui ont disparu des marchés boursiers. Il est clair qu'ils veulent endiguer ces pertes, qu'ils veulent introduire des changements et qu'ils essaient d'être beaucoup plus énergiques à ce sujet", a déclaré Aneeka Gupta, stratège en actions chez wisdomtree.

En Europe, les actions ont terminé en baisse, la faiblesse des actions bancaires ayant pesé, tandis que les pertes des poids lourds de l'énergie Equinor et TotalEnergies suite aux mises à jour des entreprises n'ont fait qu'aggraver la chute.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,3 %, les actions espagnoles étant à la traîne des autres pays de la région et reculant de 1,2 %.

PLUS D'ORATEURS DE LA FED

Les présidents régionaux de la Réserve fédérale, Loretta Mester et Neel Kashkari, ont salué les progrès réalisés en matière d'inflation, mais ont indiqué qu'il restait du travail à faire avant d'assouplir la politique monétaire.

"Les événements de ces derniers jours ont vu les marchés essayer d'absorber le fait que les réductions de taux pourraient devoir attendre beaucoup plus tard dans l'année, et ce que tout retard signifie pour les prix des actifs et les valorisations", a déclaré Michael Hewson, stratégiste en chef de CMC Markets.

Dimanche, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale pourrait se montrer "prudente" quant au calendrier des baisses de taux.

La probabilité d'une baisse des taux américains dès le mois de mai n'est plus que de 39 %, alors qu'elle était considérée comme acquise il y a seulement une semaine.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à un panier de devises majeures, était en baisse à 104,04.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,1134 % par rapport à la clôture américaine de 4,092 % mardi. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des opérateurs concernant la hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,4225%, contre 4,408% précédemment.

Les prix du pétrole ont augmenté après que les données aient montré que les stocks de brut américains ont augmenté moins que prévu. Le brut américain a augmenté de 0,65% pour s'échanger à 73,79 dollars le baril. Le pétrole Brent a atteint 79,11 dollars le baril.

Les prix de l'or au comptant sont restés stables, les contrats à terme sur l'or américain étant restés pratiquement inchangés à 2051,70 dollars.