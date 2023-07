Les actions américaines ont augmenté lundi, les bénéfices des entreprises devant dépasser les prévisions, mais les actions mondiales et le dollar ont peu varié après que les données ont montré que l'économie chinoise a progressé plus lentement que prévu.

La Chine a enregistré une croissance de 0,8 % au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions de 0,5 %, mais le rythme annuel était de 6,3 %, bien en deçà des attentes de 7,3 %. Selon les analystes, ces données indiquent que le boom post-COVID de la Chine est terminé.

Mais les craintes d'un atterrissage brutal aux États-Unis, exprimées plus tôt dans l'année, se sont atténuées, car le ralentissement de l'inflation des prix à la consommation a éclairci les perspectives à Wall Street, alors que les entreprises commencent à publier leurs résultats du deuxième trimestre. L'inflation reste toutefois supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a tiré les actions américaines vers le haut, soutenu par des valeurs de croissance de grande capitalisation telles qu'Apple et Tesla, avant les résultats trimestriels des poids lourds de l'industrie plus tard dans la semaine.

Tesla Inc doit publier ses résultats mercredi, suivi par Bank of America Corp, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc et Netflix Inc plus tard dans la semaine.

"Le taux de rendement pour les entreprises est un peu plus élevé qu'il ne l'a été au cours des deux derniers trimestres, mais les entreprises du S&P 500 ont été en mesure de dépasser les estimations très basses des analystes au début de la saison des résultats", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

"Ce que le marché va chercher à savoir au cours des prochaines semaines, c'est si la demande se maintient et si les perspectives des entreprises restent généralement positives pour le reste de l'année.

James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson à Seattle, a déclaré que même si les bénéfices sont susceptibles d'être meilleurs que prévu, il est peu probable que les actions américaines augmentent beaucoup, étant donné que l'indice S&P 500 se négocie à un niveau relativement élevé de 19,7 fois les bénéfices à terme.

"Nous ne pensons pas que les actions puissent beaucoup progresser à partir de maintenant. L'une des raisons en est leur valorisation globale", a-t-il déclaré. "Nous pensons que les estimations sont encore un peu agressives, surtout si l'on se projette jusqu'en 2024. Nous ne serions donc pas surpris de constater une certaine faiblesse des bénéfices d'ici la fin de l'année."

Les actions en Europe ont clôturé en baisse, avec l'indice pan-régional STOXX 600 en baisse de 0,63%, tandis que la jauge MSCI des actions à travers le monde, qui est fortement pondérée par les actions américaines à grande capitalisation, a légèrement augmenté de 0,14%.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,24 %, l'indice S&P 500 de 0,37 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,82 %.

Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises après avoir subi la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2023 en raison de la chute des rendements des bons du Trésor.

La monnaie devrait se consolider alors que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, au cours de laquelle la banque centrale américaine devrait augmenter ses taux de 25 points de base supplémentaires.

Les ventes au détail de juin, mardi, seront les principales données économiques américaines de la semaine, bien qu'il soit peu probable qu'elles influencent la politique monétaire ou la direction du marché.

Les données sur les ventes au détail américaines devraient montrer une augmentation de 0,3 % hors automobiles, poursuivant la tendance au ralentissement, mais suffisamment solide pour s'inscrire dans le thème de l'atterrissage en douceur du marché.

Les contrats à terme prévoient un resserrement supplémentaire de 32 points de base cette année, le taux de référence devant culminer à 5,40 % en novembre. Cela signifie que le marché considère qu'il y a peu de chances que d'autres hausses de taux aient lieu après la réunion de deux jours de la Fed, qui se terminera le 26 juillet.

L'indice du dollar a baissé de 0,112 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,12 % pour atteindre 1,1241 $.

Les rendements des bons du Trésor américain ont fortement baissé la semaine dernière, le ralentissement de l'inflation des prix à la consommation et à la production en juin ayant renforcé les attentes selon lesquelles les pressions sur les prix continueront à s'atténuer et conduiront à une politique monétaire plus dovish.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 1,7 point de base à 4,734 %, tandis que les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 2,3 points de base à 3,797 %.

La livre sterling a fait marche arrière, perdant 0,2 % à 1,3089 $ avant les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni cette semaine, où un autre chiffre élevé augmenterait le risque de nouvelles hausses importantes des taux d'intérêt.

"Une hausse de l'IPC de base peut encourager les marchés financiers à prévoir encore plus de resserrement de la part de la Banque d'Angleterre et pousser le GBP/USD vers la résistance à la hausse à 1,3328," ont déclaré les analystes de CBA dans une note.

Le pétrole a chuté de plus de 1 % après une croissance économique chinoise plus faible que prévu.

Le brut américain a chuté de 1,27 $ pour s'établir à 74,15 $ le baril et le Brent a baissé de 1,37 $ à 78,50 $.

Les prix de l'or ont peu évolué, les négociants en lingots doutant toujours que la Fed puisse bientôt signaler la fin de sa politique de resserrement monétaire.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 956,40 dollars l'once.