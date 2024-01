Les actions mondiales sont passées dans le rouge lundi et les investisseurs, méfiants à l'égard de la hausse des taux d'intérêt, se sont préparés aux données sur l'inflation aux États-Unis et à la saison des rapports d'entreprise où des résultats solides sont nécessaires pour justifier les valorisations élevées.

Les tensions géopolitiques étaient également à l'ordre du jour, les perturbations en mer Rouge augmentant les coûts de transport en Europe, tandis que le conflit entre Israël et le Hamas menaçait de s'étendre au Liban.

Les valeurs pétrolières et gazières européennes ont chuté de 1,8 % au sein du STOXX 600, les prix du brut ayant baissé à la suite des fortes réductions de prix opérées par l'Arabie saoudite, principal exportateur, et d'une augmentation de la production de l'OPEP.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2 % à la suite des fortes réductions de prix opérées par l'Arabie saoudite, principal exportateur, et de l'augmentation de la production de l'OPEP, compensant les inquiétudes suscitées par l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Des nouvelles plus prometteuses sont parvenues de Washington, où les leaders du Congrès américain se sont mis d'accord sur un accord de dépenses de 1,6 trillion de dollars visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement.

Les premiers gains enregistrés au cours des échanges asiatiques se sont évanouis, l'indice MSCI le plus large ayant perdu près de 1 % après avoir reculé de 2,5 % la semaine dernière.

Les actions européennes ont chuté, prolongeant leur début morose pour 2024, pesant sur les actions énergétiques tièdes, tandis que la hausse des rendements des obligations d'État a pesé sur le sentiment de risque.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,3 %, prolongeant la baisse de 0,5 % de la semaine précédente, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines laissaient présager une ouverture faible pour Wall Street lundi.

Le Nikkei japonais était fermé pour cause de vacances, tandis que les blue chips chinoises ont perdu 1,1 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de cinq ans.

Le calendrier et l'ampleur des réductions des taux américains sont restés au centre des préoccupations.

"Nous prévoyons que la poursuite de la désinflation conduira finalement la Fed à réduire ses taux en mai", a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'INVICO Asset Management.

"Toutefois, étant donné les signaux mitigés des données sur l'inflation, les décideurs politiques devraient s'abstenir de prendre des mesures d'assouplissement d'ici là."

Les données de vendredi ont montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, réduisant ainsi les attentes d'un assouplissement rapide des taux d'intérêt. Toutefois, une enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que l'activité dans le secteur des services a chuté en décembre, ce qui indique un affaiblissement de l'économie.

Le S&P 500 a perdu 1,5 % la semaine dernière, interrompant ainsi une série de neuf semaines de hausse, la plus longue depuis 1989. La hausse de 24 % de l'indice l'année dernière signifie que les valorisations semblent un peu tendues, et qu'il y a donc beaucoup à attendre de la prochaine saison des résultats.

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase et Citigroup, commenceront à publier leurs résultats vendredi, avec l'espoir d'une hausse des bénéfices.

Le consensus prévoit que les bénéfices du S&P 500 ont augmenté de 3 % sur l'année, Goldman Sachs s'attendant à des résultats plus élevés.

"La barre avant les résultats du quatrième trimestre est plus haute que lors des derniers trimestres, mais nous pensons que les entreprises du S&P 500 dans leur ensemble dépasseront les prévisions des analystes", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Notre prévision de base pour 2024 est que les bénéfices par action du S&P 500 augmentent de 5 % d'une année sur l'autre, et nous voyons un potentiel de hausse dû à une croissance économique plus forte aux États-Unis, à des taux d'intérêt plus bas et à un dollar plus faible."

L'IPC EN LIGNE DE MIRE

Les marchés monétaires tablent sur une baisse des taux américains d'environ 136 points de base l'année prochaine, alors que la Réserve fédérale prévoit 75 points de base.

La probabilité d'un changement dès le mois de mars a été quelque peu réduite à un niveau toujours élevé de 64 %, et cette probabilité évoluera probablement à nouveau en fonction des données sur l'inflation américaine publiées jeudi.

Selon les prévisions, l'IPC de base devrait augmenter de 0,2 % en décembre, ramenant l'inflation annuelle à 3,8 % et à son niveau le plus bas depuis la mi-2021.

Malgré les attentes selon lesquelles la prochaine étape de la Fed serait de réduire les taux, le moment et l'ampleur de l'assouplissement dépendront des données économiques à venir, a déclaré M. Schneller d'INVICO Asset Management.

"Pour que la Fed s'aligne sur les attentes du marché, des données concrètes sont essentielles", a-t-il déclaré.

Au moins quatre intervenants de la Fed prendront la parole cette semaine pour présenter leurs perspectives, le président de la Fed de New York, John Williams, étant probablement celui qui aura le plus d'influence.

Les données sur l'inflation en Chine et à Tokyo sont également attendues cette semaine, les analystes s'attendant à ce que la déflation s'atténue quelque peu en Chine.

Sur les marchés des devises, le dollar a perdu près de 0,2 % à 144,36 yens, tandis que l'euro est resté stable à environ 1,0940 $, après avoir chuté de 0,9 % la semaine dernière.

La hausse du dollar a pesé sur le cours de l'or, qui a reculé de 0,9 % à 2 028 dollars l'once.