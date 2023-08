(Ajoute la date, la signature, réécrit le premier paragraphe, ajoute des commentaires dans les paragraphes 5-6, met à jour les prix à 10:55 a.m. ET)

* Le Nasdaq et le S&P 500 glissent sur la prudence avant les données de l'IPC.

* L'assurance de l'Italie sur les taxes bancaires enflamme les actions européennes

* Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau depuis avril en raison de l'insuffisance de l'offre

* L'IPC chinois a baissé de 0,3 % en glissement annuel, suite à des données commerciales décevantes.

NEW YORK/LONDRES, 9 août (Reuters) - Les marchés boursiers mondiaux sont restés stables mercredi, les actions européennes ayant surperformé après que l'Italie eut apaisé les nerfs des marchés au sujet d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques, tandis que le dollar s'est replié après que des données eurent montré que l'économie chinoise avait sombré dans la déflation le mois dernier.

Wall Street a ouvert en demi-teinte, avec un Nasdaq à forte composante technologique et un S&P 500 en baisse en raison de la prudence des investisseurs à la veille de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin. Certains analystes pensent que les données pourraient montrer une hausse de l'inflation, malgré les commentaires plutôt pessimistes des responsables de la Réserve fédérale cette semaine.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse mardi, dans le cadre d'un vaste mouvement de vente après que Moody's a abaissé les notes de crédit de 10 banques de petite et moyenne taille, ce qui a jeté un voile sur le marché.

Les grandes banques ont accentué leurs pertes, avec Bank of America, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo qui ont toutes baissé.

Tim Ghriskey, stratégiste en chef chez Inverness Counsel à New York, a déclaré à propos du rapport sur l'IPC : "Il y a encore de l'inflation collante". Cependant, M. Ghriskey s'attend à ce que les investisseurs entrent sur le marché et fassent monter les prix.

"Nous avons vu cette tendance depuis un certain temps, il s'agit d'acheter sur le creux de la vague", a-t-il déclaré. "C'est un marché que les gens veulent posséder et ils investissent de l'argent, en particulier sur ces petites baisses comme nous l'avons vu depuis le début du mois.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,01 %, tandis qu'à Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,04 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,24 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 0,8 %.

En Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a augmenté de 0,70 % après que l'Italie a déclaré qu'une nouvelle taxe sur les bénéfices bancaires ne dépasserait pas 0,1 % des actifs d'une banque, rassurant ainsi les investisseurs qui s'attendaient à une charge allant jusqu'à 0,5 %. Toutefois, des questions subsistent quant à la tendance mondiale à taxer les bénéfices des banques.

"Le partage des coûts et des bénéfices liés à la hausse des taux a l'habitude de devenir une question politique", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

Les valeurs bancaires européennes ont augmenté de 1,4 % et l'indice des actions italiennes FTSE MIB a gagné 1,6 %.

Les données chinoises ont montré que les prix à la production dans le principal centre manufacturier du monde ont baissé pour le dixième mois consécutif en juillet. L'indice des prix à la consommation de la Chine a également basculé dans la déflation pour la première fois depuis février 2021. Ces données font suite à des chiffres commerciaux décevants publiés par la Chine la veille.

La reprise post-pandémique de la Chine s'est ralentie en raison de l'affaiblissement de la demande intérieure et extérieure, ce qui fait craindre que le pays n'entre dans une ère de croissance lente semblable à celle des "décennies perdues" du Japon, où les prix à la consommation et les salaires ont stagné pendant une génération.

Les ventes présumées de dollars par les banques publiques chinoises ont aidé le yuan à se redresser après avoir atteint son plus bas niveau en un mois, selon les cambistes. La banque centrale chinoise a fixé un taux de change plus élevé que prévu avant l'ouverture de la bourse, ce qui montre qu'elle n'est pas à l'aise avec les récentes baisses du yuan.

Le dollar a baissé de 0,2% contre le yuan à 7,2246, et l'indice du dollar, une mesure de sa performance par rapport à six autres, a glissé de 0,2% à 102,30, inversant la hausse de mardi.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé dans un marché agité avant que le Département du Trésor américain ne vende 38 milliards de dollars de bons à 10 ans, testant la demande pour la dette après une forte augmentation des rendements la semaine dernière.

Les rendements des obligations à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en neuf mois vendredi, après que le Trésor ait revu à la hausse ses prévisions d'emprunt pour le trimestre à venir et ait annoncé qu'il augmenterait la taille des adjudications dans tous les domaines.

De nombreux investisseurs parient sur le fait que la Réserve fédérale est proche ou à la fin de son cycle de resserrement, l'augmentation des rendements à plus long terme pourrait contribuer à stimuler la demande lors des ventes aux enchères de cette semaine.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1,2 point de base à 4,012 %, et le rendement des bons à 2 ans, qui reflètent généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 1,2 point de base à 4,770 %.

Le pétrole a atteint de nouveaux sommets, le Brent atteignant son prix le plus élevé depuis avril, la réduction de l'offre due à la diminution de la production saoudienne et russe ayant compensé les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande en Chine et un rapport faisant état d'une augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le brut américain a augmenté de 1,99 % pour atteindre 84,57 dollars le baril et le Brent était à 87,59 dollars, en hausse de 1,65 % sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,3% à 1 919,44 dollars l'once.