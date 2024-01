* Les bénéfices de Bank of America diminuent suite à des charges de 2,1 milliards de dollars

* UnitedHealth chute en raison de coûts médicaux plus élevés que prévu

* Tesla chute après un ralentissement de la production dû à une perturbation en mer Rouge

* Les prix à la production américains chutent de manière inattendue en décembre

* Les indices : Dow en baisse de 0,26%, S&P en hausse de 0,12%, Nasdaq en hausse de 0,05%.

12 janvier (Reuters) -

Les actions américaines sont restées proches de la barre du statu quo vendredi, oscillant entre gains et pertes modestes, les résultats mitigés des grandes banques ayant compensé un rapport sur l'inflation plus froid que prévu qui a ravivé l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Vendredi, les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont baissé de manière inattendue en décembre, le coût des biens tels que les aliments et le carburant diesel ayant diminué, tandis que les prix des services sont restés inchangés pour le troisième mois consécutif, contrairement au rapport sur l'inflation à la consommation de jeudi qui était plus élevé que prévu.

Les attentes pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base par la Fed en mars ont augmenté à 79,5 %, selon l'outil FedWatch du CME, contre 73,2 % lors de la session précédente. Les données de vendredi ont également fait baisser les rendements du Trésor, bien que les récents commentaires de certains responsables de la banque centrale aient repoussé toute réduction potentielle des taux.

"L'IPP nous dit quelque chose de légèrement différent de l'IPC", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à New York.

"Il augmente la probabilité que la Fed soit libre de décider de réduire les taux d'intérêt et le marché des actions ne s'en préoccupe pas tant que les taux ne sont pas sensiblement plus élevés.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 99,33 points, soit 0,26 %, à 37 611,69, le S&P 500 a gagné 6,02 points, soit 0,12 %, à 4 786,09 et le Nasdaq Composite a gagné 7,82 points, soit 0,05 %, à 14 978,00.

Bank of America a glissé de 0,3 % après la baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, le prêteur ayant pris 3,7 milliards de dollars de charges exceptionnelles, tandis que l'avertissement de Wells Fargo concernant une baisse de 7 % à 9 % des revenus nets d'intérêts en 2024 a fait chuter les actions de la banque de 2,9 %.

Toutefois, Citigroup a augmenté de 1,8 % après avoir annoncé une perte de 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre et déclaré qu'elle s'attendait à de nouvelles suppressions d'emplois.

JPMorgan Chase a progressé de 0,2 % après avoir annoncé son meilleur bénéfice annuel et prévu des revenus d'intérêts plus élevés que prévu pour 2024.

L'indice S&P 500 des banques a baissé de 0,5 % après avoir chuté de 1,7 %.

Le Dow Jones a été tiré vers le bas, en grande partie à cause d'une baisse de 3,6 % de UnitedHealth après avoir annoncé des coûts médicaux plus élevés que prévu, ce qui a représenté près de 130 points de pression à la baisse sur l'indice.

Chacun des trois principaux indices est en passe de réaliser des gains hebdomadaires, le S&P 500 étant sur le point de réaliser son meilleur gain hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-décembre.

Delta Air Lines a chuté de 8,4 % après que le transporteur a revu à la baisse ses perspectives de bénéfices annuels.

Tesla a perdu 4,4 % après avoir réduit les prix de certains nouveaux modèles chinois et prévu de suspendre la majeure partie de la production de voitures dans son usine près de Berlin.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,7 contre 1 sur le NYSE et ont été à peu près égales sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 37 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 127 nouveaux plus hauts et 71 nouveaux plus bas.