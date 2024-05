Les actions américaines se sont maintenues près de la marque inchangée mardi, alors que les investisseurs digéraient la dernière série de commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour avoir une idée sur le calendrier d'une réduction des taux et que les résultats trimestriels de Nvidia se rapprochaient.

Nvidia, troisième entreprise de Wall Street en termes de capitalisation boursière, présentera ses résultats trimestriels après la clôture de la bourse mercredi, ce qui constituera probablement un catalyseur important pour le marché et permettra de vérifier si la forte hausse des actions liées à l'intelligence artificielle peut être maintenue.

Les options de Nvidia sont prêtes à fluctuer de 8,7 %, soit 200 milliards de dollars de capitalisation boursière, dans l'une ou l'autre direction d'ici vendredi, selon les données de la société d'analyse d'options Trade Alert.

Les investisseurs se sont également tournés vers les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, attendues mercredi, après que plusieurs responsables de la Fed ont renforcé mardi la position selon laquelle il serait préférable que la banque centrale fasse preuve de patience avant de commencer à réduire les taux d'intérêt.

"Les investisseurs se contentent en quelque sorte de rester les bras croisés aujourd'hui, car deux éléments importants seront publiés demain, les minutes de la Fed et les résultats de Nvidia, et je ne pense pas que les gens veuillent faire de grands paris avant cela", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de CFRA Research à New York.

Il a déclaré que la Fed était "encore très dépendante des données et, par conséquent, elle va faire ce que les données lui disent de faire et c'est à peu près tout, mais Wall Street va continuer à prévoir, y compris nous-mêmes, que la Fed commencera à réduire ses taux en septembre".

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 64,8 % la probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de septembre de la banque centrale.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 22,35 points, soit 0,06 %, pour atteindre 39 829,12, le S&P 500 a gagné 7,00 points, soit 0,13 %, pour atteindre 5 315,13 et le Nasdaq Composite a gagné 18,94 points, soit 0,11 %, pour atteindre 16 813,81.

Le S&P 500 a évolué dans une fourchette d'environ 20 points sur la séance.

Les détaillants ont baissé de 1% alors qu'une multitude de rapports trimestriels du groupe commencent à clôturer la saison des résultats, avec Lowe's en baisse de 2,98% après que la société d'amélioration de la maison ait averti d'une pression sur la marge d'exploitation au cours du trimestre en cours.

Le détaillant de pièces détachées automobiles AutoZone a perdu 3,4 % après une baisse des ventes au troisième trimestre. L'indice S&P 500 de la distribution et de la vente au détail de biens de consommation discrétionnaire a également baissé de 1,1 %.

Macy's a gagné 1,4 % après que l'exploitant de grands magasins a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, malgré une baisse des ventes plus importante que prévu au premier trimestre.

JPMorgan Chase a progressé de 1,4 %, après avoir chuté de 4,5 % lundi, contribuant ainsi à la hausse de 1,19 % de l'indice S&P 500 des banques.

International Business Machines a grimpé de 2,2 % grâce à des projets visant à publier une famille de modèles d'intelligence artificielle sous forme de logiciels libres et à aider l'Arabie saoudite à former un système d'intelligence artificielle en arabe.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 1,23 contre 1 sur le NYSE et de 1,43 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 42 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 107 nouveaux sommets et 92 nouveaux creux.