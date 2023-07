(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Ford en baisse après avoir réduit le prix de ses camions F-150 Lightning

* Tesla progresse après la construction de son premier cybercamion

* AT&T atteint son plus bas niveau depuis 30 ans suite à la dégradation de la note de Citi

* Le Dow Jones en hausse de 0,27%, le S&P 500 en hausse de 0,38%, le Nasdaq en hausse de 0,84%.

NEW YORK, 17 juillet (Reuters) -

Les actions américaines ont progressé en début de semaine lundi, tirées par les gains des valeurs financières et technologiques, les investisseurs se tournant vers la prochaine série de résultats trimestriels, alors que la saison des résultats s'accélère.

Les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine comprennent Tesla et Netflix, tandis que d'autres grandes banques comme Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs doivent également publier leurs résultats, après les rapports de leurs homologues comme JP Morgan et Citigroup la semaine dernière.

Les investisseurs seront attentifs aux perspectives des entreprises, dont les bénéfices pour le trimestre devraient baisser de 8,1 %, selon les données de Refinitiv, soit une baisse plus importante que celle de 5,7 % attendue au début du mois.

"Il est évident que nous sommes sur le point de recevoir tous ces rapports (sur les bénéfices), mais j'ai l'impression que les bénéfices vont être bons et, en fin de compte, comment évaluer les actions - sur la base des bénéfices et des dividendes", a déclaré Stephen Massocca, vice-président senior chez Wedbush Securities à San Francisco.

"D'une manière générale, le marché dans son ensemble continue d'être raisonnablement évalué, voire bon marché. Ce qui me préoccupe le plus à l'avenir, c'est que la Fed va commencer à faire des choses dont elle n'a pas besoin pour gagner la bataille de l'inflation, mais qui, en fin de compte, commenceront à nuire à l'économie."

Les actions se sont récemment redressées, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 15 mois, les données économiques indiquant une économie résiliente, avec un ralentissement de l'inflation et un marché de l'emploi solide.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 92,24 points, soit 0,27 %, pour atteindre 34 601,27, l'indice S&P 500 a gagné 17,05 points, soit 0,38 %, pour atteindre 4 522,47 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 118,64 points, soit 0,84 %, pour atteindre 14 232,35.

Tesla a gagné 2,63 % après que l'entreprise a déclaré samedi qu'elle avait construit son premier "Cybertruck", après deux ans de retard.

En revanche, Ford Motor a chuté de 5,37 % après que le constructeur automobile a réduit le prix de ses camions F-150 Lightning, dernière salve en date dans la guerre des prix qui s'intensifie entre les fabricants de véhicules électriques. Ses pairs General Motors et Rivian ont perdu respectivement 2,91 % et 3,47 %.

Apple a progressé de 1,57 % après que Morgan Stanley a relevé son objectif de prix pour le fabricant de l'iPhone.

Les actions bancaires se sont remises des pertes subies vendredi, l'indice bancaire S&P 500 ayant progressé de 1,96 % et l'indice KBW des banques régionales ayant gagné 2,47 %.

Activision Blizzard a augmenté de 3,70 % après que Microsoft a déclaré avoir signé un accord pour maintenir "Call of Duty" sur PlayStation à la suite de son acquisition.

En outre, Microsoft s'est vu accorder une pause de deux mois dans son appel concernant le blocage de l'acquisition par la Grande-Bretagne, afin de donner aux parties plus de temps pour parvenir à un accord.

AT&T a chuté de 6,71 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis 30 ans, après que Citi a abaissé la note de l'opérateur de télécommunications en raison des risques liés aux câbles de plomb enfouis aux États-Unis. Les actions de Verizon ont chuté de 7,59 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,52 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,95 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

L'indice S&P 500 a enregistré 53 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 137 nouveaux records et 67 nouveaux records à la baisse.