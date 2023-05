Les actions à Wall street étaient mitigées mardi, sous la pression des inquiétudes concernant les républicains qui s'opposent à un accord sur le relèvement du plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars, mais soutenues par une nouvelle poussée des actions de Nvdia qui a fait entrer le fabricant de puces dans le club rare des entreprises valorisées à 1 000 milliards de dollars.

L'indice S&P 500 a baissé mais est resté proche de son plus haut niveau depuis août 2022. L'indice Dow Jones Industrial Average a également baissé, tandis que l'indice Nasdaq Composite a augmenté.

Au cours du week-end, le président des États-Unis, Joe Biden, et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont accepté de suspendre temporairement le plafond de la dette et de limiter certaines dépenses fédérales.

La commission des règles de la Chambre des représentants devait examiner le projet de loi de 99 pages à 15 heures ET (19 heures GMT). Certains républicains de droite ont déclaré qu'ils s'opposaient à l'accord bipartisan, ce qui laisse présager un parcours semé d'embûches au sein du Congrès.

M. McCarthy a déclaré mardi que l'accord devrait être "facile" à voter pour les républicains et qu'il était probable qu'il soit adopté.

"La signature de la loi sur le plafond de la dette n'éliminera pas les autres obstacles qui subsistent sur le marché", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

Les hausses de taux de la Réserve fédérale visant à lutter contre une inflation tenace freinent la croissance économique et les bénéfices des entreprises, ce qui fait qu'une vingtaine d'entreprises sont à l'origine d'un rendement total de 10 % pour le S&P 500 depuis le début de l'année, a déclaré M. Saglimbene.

"Tout ce que ces autres actions ont réussi à faire, c'est de faire du surplace cette année", a-t-il déclaré. "C'est plus révélateur de l'environnement de marché que la performance réelle de l'indice de cette poignée de valeurs technologiques.

L'indice S&P 500 est resté proche de son plus haut niveau depuis août 2022, juste au-dessus de 4 200 points.

Nvidia Corp a gagné

3.0

% pour atteindre un record, la société pariant sur une augmentation de la demande pour ses puces d'IA qui alimentent le chatbot sensationnel ChatGPT et d'autres applications.

Digital Realty a augmenté de

2.3

% après avoir bondi de 14,6 % au cours des deux dernières séances en raison des prévisions selon lesquelles les centres de données bénéficieront de l'informatique de l'IA.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a peu varié, mais son niveau le plus élevé depuis février 2022. Le secteur technologique du S&P 500 a ajouté 0,7 %.

"Nvidia est l'enfant de l'affiche pour l'IA en ce moment", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC. "Si la tendance de l'IA est réelle, la demande immédiate portera sur les puces et la puissance de calcul.

Seuls trois des 11 secteurs du S&P 500 étaient en hausse, tandis que les actions en baisse l'emportaient sur les actions en hausse, tant pour le S&P 500 que pour le Nasdaq.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles

a perdu 114,09 points, soit 0,34 %,

pour atteindre 32 979,25

32,979.25

Le S&P 500

a perdu 4,53 points, soit 0,11 %,

pour s'établir à

4,200.92

et le Nasdaq Composite

a gagné 26,63 points, soit 0,21 %,

pour atteindre 13 002,32 euros.

13,002.32

.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu en mai, ce qui pourrait alimenter la spéculation selon laquelle la Fed pourrait augmenter ses taux pour lutter contre l'inflation.

Les traders de contrats à terme estiment à 64,2 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base à la fin de la réunion des 13 et 14 juin des décideurs politiques de la Fed.

Le rapport du département du travail sur les emplois non agricoles pour le mois de mai, très surveillé, devrait donner une idée de la résistance de l'économie face à des taux d'intérêt plus élevés qui réduisent les lignes de crédit des entreprises.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie a chuté de 1,6 %, en raison de la baisse des prix du pétrole.

Les actions de Tesla ont progressé de 3,4 %, prolongeant les gains de vendredi. Le grand patron, Elon Musk, est arrivé mardi à Pékin, la capitale chinoise, pour la première fois en trois ans.

Même avec le débat sur le plafond de la dette, le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe de réaliser des gains en mai.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,24 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,37 contre 1 a favorisé les titres en baisse. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta, Maju Samuel et David Gregorio)