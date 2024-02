Le marché boursier vietnamien devance ses voisins et attire un flux d'investissements étrangers pour la première fois depuis des mois, alors que ses banques se remettent d'un resserrement du crédit et que l'économie se fraie un chemin à travers le ralentissement de la Chine.

L'indice de référence a progressé de près de 9 % cette année et de presque autant en dollars, ce qui lui permet de devancer ses homologues régionaux tels que la Malaisie ou les Philippines, ainsi que le S&P 500.

L'éternelle spéculation selon laquelle le marché, qui domine les indices "frontières", pourrait être reclassé dans la catégorie "émergente" prend également de l'ampleur, J.P. Morgan notant qu'une décision préliminaire du fournisseur d'indices FTSE pourrait intervenir dès le mois de septembre, conformément à un rapport antérieur de Reuters.

Cela attirerait de nouveaux flux vers le marché de 200 milliards de dollars en l'ouvrant à des fonds plus nombreux et plus importants, a déclaré le courtier sud-coréen Mirae Asset Securities dans un rapport qui note le retour des investisseurs étrangers sur le marché.

Les étrangers ont acheté, sur une base nette, environ 48 millions de dollars d'actions vietnamiennes en janvier, selon les données de la bourse, le premier mois positif depuis mars de l'année dernière.

L'indice vietnamien a perdu un tiers de sa valeur en 2022, la répression des prêts immobiliers ayant entamé la confiance dans un marché dominé par les banques et les sociétés immobilières.

Il a augmenté de 12 % en 2023 et les prêteurs ont été les principaux moteurs des gains, les bénéfices augmentant et les investisseurs pariant que le pire est passé.

Certaines des plus grandes banques ont connu une augmentation à deux chiffres de la valeur de leurs actions, notamment la banque publique VietinBank et le prêteur privé Techcombank, qui ont enregistré des augmentations de 31 % et 22,8 %, respectivement, depuis le début de l'année.

Le bénéfice net de VietinBank a bondi de près de 45 % au quatrième trimestre 2023, tandis que Techcombank a enregistré une hausse de 25 % au cours de la même période.

Les analystes ont déclaré que la bonne performance des banques était également liée aux nouvelles réglementations approuvées par le parlement en janvier, y compris une sur les évaluations foncières qui pourrait réduire les risques bancaires, bien que l'impact de ces textes complexes ne soit pas encore tout à fait clair.

LES MALHEURS DE LA CHINE, LES GAINS DU VIETNAM

Cette performance contraste avec la chute des marchés chinois et la morosité qui entoure les perspectives du géant voisin du Viêt Nam.

Le pays reste étroitement lié à la Chine, qui est la source d'une grande partie des composants des smartphones ou des panneaux solaires que les fabricants vietnamiens assemblent pour l'exportation.

Toutefois, le ralentissement économique de la Chine devrait affecter le Viêt Nam moins que d'autres pays dont les échanges avec Pékin dépendent des exportations de matières premières, comme le charbon d'Indonésie ou le caoutchouc de Thaïlande, a indiqué le gestionnaire d'actifs Dragon Capital dans un rapport mensuel.

En janvier, les arrivées de touristes ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie et le Viêt Nam continue d'attirer les fabricants qui souhaitent délocaliser certaines de leurs activités de Chine afin de réduire les risques commerciaux avec les États-Unis et de diminuer les coûts de main-d'œuvre.

Les promesses d'investissements étrangers en janvier ont augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,4 milliards de dollars, dont plus de la moitié est destinée à des entreprises immobilières, selon les données officielles.

Certes, des signes de tension subsistent dans le secteur de l'immobilier et les flux étrangers sont faibles. Les plafonds de participation étrangère dans les banques seront également abaissés à partir de juillet, ce qui pourrait encore restreindre l'investissement.

La mise à niveau du marché risque également d'être retardée, car le gouvernement n'a pas encore adopté les réformes nécessaires et le temps dont dispose le FTSE pour évaluer les changements pourrait ne pas être suffisant pour respecter l'échéance de septembre, a déclaré Trinh Thai, analyste chez le principal courtier vietnamien, SSI Securities Corporation.

Même dans le meilleur des cas, une annonce du FTSE en septembre ne permettrait un reclassement officiel qu'en 2025, car six à douze mois sont nécessaires avant la promotion effective, selon les procédures du FTSE.

Néanmoins, l'indice devrait rester attractif avec des ratios cours/bénéfice bien inférieurs à la moyenne à long terme, a déclaré Petri Deryng de la société de capital-investissement PYN Fund Management.

(1 $ = 24 525 dong)