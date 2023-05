Les actions des banques américaines, qu'elles soient grandes ou moyennes, ont nettement sous-performé l'ensemble du marché mercredi, l'indice S&P 500 Banks perdant 2,0 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 recule de 0,5 %, les investisseurs bancaires s'inquiétant surtout des prêts immobiliers commerciaux.

Les investisseurs se sont inquiétés des pertes potentielles des banques liées aux prêts immobiliers de bureaux après les commentaires des dirigeants, y compris le directeur général de Wells Fargo & Co, Charlie Scharf, et le président de Blackstone, Jonathan Gray, lors d'une conférence d'investisseurs de Sanford C Bernstein.

Scharf de Wells Fargo

a déclaré mercredi qu'il y aurait des pertes dans le domaine des prêts immobiliers et que la banque gérait son portefeuille de manière proactive, tout en cherchant à rassurer les investisseurs sur le fait que la société n'est pas "trop concentrée" dans ce domaine.

De son côté, Gray, de Blackstone, a parlé d'une "faiblesse sans précédent" dans les immeubles de bureaux plus anciens, tout en notant que ce segment représente actuellement moins de 2 % du portefeuille d'actions de la société dans l'immobilier.

"L'inoccupation est de plus de 20 %, les loyers sont en baisse, les entreprises réfléchissent manifestement à leurs besoins d'espace à la lumière du travail à distance et du climat économique qui s'annonce. Les créanciers sont réticents à l'idée d'investir dans des immeubles de bureaux. Les acheteurs sont réticents. Les valorisations sont en baisse", a déclaré M. Gray, selon une transcription de la conférence de Bernstein.

Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey, a déclaré que "l'inquiétude persistante concernant les prêts accordés au marché des bureaux" nuisait aux actions des banques mercredi, citant les commentaires de Wells Fargo.

"L'implication est que certaines banques vont souffrir même si Wells Fargo est suffisamment diversifiée", a déclaré M. Meckler.

Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley , Goldman Sachs en baisse de plus de 1% tandis que Bank of America était en baisse de plus de 2% et Wells Fargo en baisse de plus de 3%.

Les prêteurs régionaux Citizens Financial, Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp, Comerica , KeyCorp, PNC Financial Services, Fifth Third Bancorp et Zions ont chuté davantage que les grands créanciers.

KeyCorp, en baisse de 5,5 %, a été la plus forte baisse de l'indice bancaire S&P, suivie de Zions, en baisse de 4,9 %.

Mercredi également, la Federal Deposit Insurance Corporation a annoncé que les banques américaines ont vu le total de leurs dépôts diminuer de 2,5 % au premier trimestre 2023, ce qui constitue un record.

Le vote à venir des parlementaires sur un accord visant à relever le plafond de la dette nationale a également fait chuter le marché au sens large. Par ailleurs, des données inattendues sur le marché du travail ont renforcé les paris sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (rapport de Sinéad Carew à New York, Mehnaz Yasmin à Bengaluru, édition de Nick Zieminski).