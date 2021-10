Les bénéfices américains semblent solides, mais les chaînes d'approvisionnement et les coûts inquiètent les investisseurs

À l'approche de la saison des résultats, un certain nombre de sociétés ont publié des perspectives pessimistes. FedEx Corp a déclaré que les pénuries de main-d'œuvre ont entraîné une hausse des salaires et des dépenses en heures supplémentaires, tandis que Nike Inc. a mis en cause le resserrement de la chaîne d'approvisionnement et la montée en flèche des coûts de transport, tout en abaissant ses estimations de ventes pour l'exercice 2022 et en mettant en garde contre des retards pendant la saison des fêtes.

"Le rythme de croissance ralentit, mais il reste à un niveau significatif", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management. Avec les pénuries de produits et de main-d'œuvre et les pressions inflationnistes, "nous chercherons à voir dans quelle mesure la demande est là, et ce que cela signifie pour l'importante période de dépenses des fêtes".

Les analystes prévoient une augmentation de 29,6 % en glissement annuel des bénéfices des sociétés du S&P 500 au troisième trimestre, selon les données IBES de Refinitiv en date de vendredi, en baisse par rapport à une croissance de 96,3 % au deuxième trimestre. Les prévisions pour le troisième trimestre sont légèrement inférieures à celles d'il y a quelques semaines, ce qui constitue un renversement de la tendance récente des estimations.

On s'attendait toujours à ce que la croissance des bénéfices au troisième trimestre soit beaucoup plus faible que l'explosion des gains du deuxième trimestre, lorsque les entreprises avaient des comparaisons beaucoup plus faciles avec l'année précédente en raison de la pandémie.

"Nous étions en train de monter à un rythme tellement élevé. La dynamique de révision positive s'est essoufflée", a déclaré Nick Raich, PDG de la société de recherche indépendante The Earnings Scout.

La saison des résultats démarre cette semaine avec les grandes banques, dont JPMorgan Chase.

Pour un graphique sur les analystes, voir la croissance des bénéfices de 30 % au troisième trimestre aux États-Unis :

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT, COÛTS

Les investisseurs évaluent l'impact de la forte hausse des coûts énergétiques sur les entreprises et les consommateurs après la récente flambée des prix du pétrole et du gaz naturel. Si la hausse des prix de l'énergie devrait être une aubaine pour les producteurs d'énergie, elle représente un risque inflationniste pour de nombreuses autres entreprises, comme les compagnies aériennes et d'autres secteurs industriels, et réduit les dépenses de consommation.

Jusqu'à présent cette année, les entreprises américaines ont maintenu leurs marges bénéficiaires à des niveaux records parce qu'elles ont réduit leurs coûts et répercuté les prix élevés sur leurs clients. Certains investisseurs sont impatients de voir combien de temps cela peut durer.

Les résultats du troisième trimestre arrivent alors que le marché est encore hésitant après un mois de septembre faible et volatil. Le S&P 500 a enregistré en septembre sa plus forte baisse mensuelle en pourcentage depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il s'agit également de la première baisse mensuelle de l'indice depuis janvier.

Les analystes sont sceptiques quant à l'ampleur de cette baisse.

"Les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la COVID se sont étendus au-delà des biens de consommation. Et les signes de friction mondiale à plus long terme sont faciles à trouver", a écrit Savita Subramanian, responsable de la stratégie quantitative et des actions américaines chez BofA Securities, dans une obligation vendredi. Mais elle a ajouté que ces problèmes sont loin d'être pleinement pris en compte dans les actions.

Selon les analystes de Morgan Stanley, les prévisions de bénéfices du consensus n'ont pas non plus pleinement pris en compte les contraintes de la chaîne d'approvisionnement auxquelles les entreprises sont confrontées, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les entreprises de dépasser les estimations au même rythme que ces derniers trimestres.

"Les entreprises de consommation discrétionnaire de toutes sortes sont dans la ligne de mire des pénuries d'approvisionnement, de la hausse des coûts logistiques et des coûts de main-d'œuvre", écrivent-ils. Ces stratèges considèrent que le marché des actions est prêt pour un plus grand repli, et disent que les résultats du troisième trimestre pourraient déterminer la profondeur de la baisse du marché des actions.