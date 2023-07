(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Bank of America et Morgan Stanley annoncent des résultats solides pour le deuxième trimestre.

* Le Dow Jones s'apprête à enregistrer une série de sept jours de hausse

* Les ventes au détail de juin ont augmenté de 0,2 % par rapport à l'estimation de 0,5 %.

* Dow Jones en hausse de 1,06%, S&P 500 en hausse de 0,74%, Nasdaq en hausse de 0,89%.

NEW YORK, 18 juillet (Reuters) - Les valeurs américaines ont progressé mardi, en partie stimulées par une série de solides résultats bancaires qui ont aidé le Dow Jones à retrouver sa plus longue série de gains quotidiens depuis plus de deux ans.

Les actions de Morgan Stanley ont bondi de 5,99%, en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis novembre, après avoir dépassé les attentes, la croissance de son activité de gestion de patrimoine ayant compensé la baisse des revenus de trading.

Bank of America a gagné 4,18 % après que son bénéfice a dépassé les attentes grâce à l'augmentation des revenus provenant des remboursements de prêts aux clients, tandis que les activités de banque d'investissement et de négociation ont été plus performantes que prévu.

Certaines des plus grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont annoncé la semaine dernière des bénéfices plus élevés, aidées par les hausses rapides des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, signe d'une économie résiliente.

Les actions d'autres banques telles que Bank of New York Mellon et PNC Financial ont également augmenté après la publication de leurs résultats trimestriels.

"Ils sont surprenants. Ce matin, toutes les banques ont publié leurs résultats, tous ont dépassé les attentes en matière de bénéfices et tous, à l'exception de PNC, ont dépassé les attentes en matière de revenus", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

"Je déteste toujours extrapoler les bénéfices des grandes banques, qui sont toujours les premiers, au reste du marché. Nous en avons beaucoup d'autres à venir, mais les estimations de bénéfices ont été revues à la baisse et les banques sont capables de surprendre."

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 368,31 points, soit 1,06 %, à 34 953,66 points, le S&P 500 a gagné 33,57 points, soit 0,74 %, à 4 556,36 points et le Nasdaq Composite a ajouté 126,32 points, soit 0,89 %, à 14 371,27 points.

Le Dow Jones est en passe de connaître sa septième séance de hausse consécutive, la plus longue depuis mars 2021.

L'indice S&P 500 des banques a augmenté de 1,93 %, atteignant ses plus hauts niveaux depuis le 10 mars, lorsque le début d'une mini-crise bancaire a provoqué une forte vente dans le secteur. L'indice KBW des banques régionales a augmenté de 3,71 % et a atteint son plus haut niveau depuis le 27 mars.

Charles Schwab a enregistré une hausse de 12,27 % et a été la meilleure performance du S&P 500 après que la société de courtage a affiché une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel.

Les actions se sont redressées récemment, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 15 mois grâce à des données montrant la résistance de l'économie, le ralentissement de l'inflation et la solidité du marché de l'emploi.

Les données publiées tôt ce mardi ont montré que les ventes au détail ont augmenté moins que prévu en juin en raison d'une baisse des recettes des matériaux de construction et des stations-service, bien que les consommateurs aient augmenté ou maintenu leurs niveaux de dépenses. En outre, la production des usines nationales a chuté de manière inattendue au cours du mois, mais a rebondi au deuxième trimestre grâce à l'accélération de la production de véhicules à moteur.

UnitedHealth a soutenu le Dow Jones en grimpant de 12,27 % après que Bernstein a relevé la note de l'assureur santé à "surperformance".

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,49 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,53 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 47 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 141 nouveaux records et 66 nouveaux records à la baisse.