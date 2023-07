(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont fortement augmenté à l'ouverture mercredi, les chiffres officiels montrant des signes que l'inflation galopante au Royaume-Uni pourrait être en train de se calmer.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 88,26 points, soit 1,2%, à 7 541,95. Le FTSE 250 était en hausse de 460,88 points, soit 2,4 %, à 19 079,10, et l'AIM All-Share de 4,52 points, soit 0,6 %, à 758,88.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,2% à 752,36, le Cboe UK 250 était en hausse de 2,4% à 16 745,20, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5% à 13 545,44.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5 %.

L'inflation au Royaume-Uni s'est ralentie plus rapidement que prévu en juin, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales.

Les prix à la consommation ont augmenté de 7,9 % en juin, après un bond de 8,7 % en mai. La lecture de juin a été inférieure aux prévisions du marché de 8,2%, tel que cité par FXStreet.

Bien que toujours élevé par rapport aux normes historiques, le taux d'inflation de juin était le plus bas depuis mars 2022.

"Bien qu'une hirondelle ne fasse pas un été, il y aura de réels espoirs que cela marque un tournant pour l'inflation au Royaume-Uni", a déclaré Nicholas Hyett, gestionnaire d'investissement chez Wealth Club.

Selon l'ONS, la baisse annuelle est due à l'atténuation de la hausse des prix des carburants, des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées, des meubles et des articles ménagers, ainsi que des restaurants et des hôtels.

Le chiffre crucial de l'inflation de base - qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a diminué de manière inattendue pour atteindre un taux annuel de 6,9 %. On s'attendait à ce qu'il reste inchangé par rapport au taux de 7,1 % enregistré en mai.

"Dans des circonstances normales, cela pourrait indiquer un assouplissement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, l'inflation évoluant dans la bonne direction, mais en gardant à l'esprit l'objectif de 2 %, cette dernière publication représente la victoire dans une bataille, mais pas dans la guerre", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

"Malgré cela, la faiblesse subséquente de la livre sterling a donné un coup de pouce à l'indice principal, étant donné son exposition majoritaire aux bénéfices réalisés à l'étranger, et le FTSE 100 est revenu en territoire positif pour l'année", a-t-il ajouté.

La livre sterling était cotée à 1,2953 USD tôt mercredi, en baisse par rapport à 1,3083 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi.

L'euro s'échangeait à 1,1233 USD, en légère baisse par rapport à 1,1237 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 139,27 yens, en hausse par rapport à 138,76 yens.

Les marchés s'étant empressés d'anticiper une baisse des taux d'intérêt, les perspectives du secteur hypothécaire se sont améliorées. Les actions du secteur de la construction résidentielle ont progressé dans les premiers échanges, avec Persimmon, Barratt, Taylor Wimpey, en hausse de 7,3 %, 6,5 %, et 6,6 % respectivement.

D'autres valeurs du secteur immobilier ont également progressé, la plateforme immobilière Rightmove augmentant de 3,5 % et St James's Place de 3,4 %.

Segro a augmenté de 7,0 %, Exane BNP ayant relevé le titre de la société d'immobilier commercial à "surperformer".

Cependant, la bonne humeur n'était pas universelle dans le secteur. Sur l'AIM, les actions de Watkin Jones ont plongé de 35 %.

Le promoteur et gestionnaire d'immeubles locatifs basé à Londres a annoncé la démission de son directeur général, Richard Simpson. Le directeur des investissements de la société, Alex Pease, assumera le rôle de directeur général à titre intérimaire.

En outre, Watkin Jones a déclaré s'attendre à une dépréciation d'environ 10 millions de livres sterling, après avoir réévalué la valeur comptable de certains actifs. Elle prévoit également d'augmenter sa provision pour travaux de remise en état des propriétés héritées de 30 à 35 millions de livres sterling supplémentaires.

Dans le même temps, Hargreaves Lansdown a progressé de 5,7 %, la plateforme d'investissement de détail ayant fait état d'un nombre important de nouveaux contrats. Au cours du quatrième trimestre clos le 30 juin, les nouvelles affaires nettes ont augmenté de 6 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 1,7 milliard de livres sterling. Les actifs administrés ont augmenté de 1,5 % au cours du trimestre pour atteindre 134,0 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Restaurant Group a progressé de 10 %, faisant état d'une récente hausse des ventes, malgré une baisse de la fréquentation en mai et en juin en raison du temps chaud.

Au cours des deux semaines précédant le 16 juillet, qui font partie du troisième trimestre de TRG, les ventes à périmètre constant de Wagamama ont augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente. La croissance s'est accélérée par rapport aux 5 % du deuxième trimestre au 2 juillet et aux 2 % du premier trimestre, qui s'étendait jusqu'au 2 avril.

Pendant ce temps, aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,1 %, le S&P 500 en hausse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en hausse de 0,8 %.

Le sentiment a été stimulé par les bénéfices meilleurs que prévu de Bank of America et de Morgan Stanley, malgré des chiffres légèrement faibles pour les ventes au détail et la production industrielle aux États-Unis en juin.

"La saison actuelle des rapports commence bien, même si les attentes sont faibles, ce qui indique que l'économie n'a pas encore souffert de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré M. Hunter.

Plus tard dans la journée de mercredi, les résultats de Goldman Sachs, IBM, Netflix et Tesla seront publiés.

L'or était coté à 1 980,76 USD l'once tôt mercredi, en baisse par rapport aux 1 982,17 USD de mardi. Le pétrole Brent s'échangeait à 79,63 USD le baril, en baisse par rapport à 79,67 USD.

Les échanges ont été mitigés en Asie mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,2%. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,1%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,4%. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,6 %.

A venir sur le calendrier économique de mercredi, il y a les chiffres définitifs de l'inflation de l'UE pour le mois de juin à 1000 BST.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

