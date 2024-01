Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi et annoncé des pertes pour la première semaine de 2024, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'emploi qui pourrait mettre à l'épreuve les attentes d'un début précoce du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices américains devraient terminer la semaine dans le rouge, le S&P 500 étant en passe de connaître sa pire semaine depuis la fin du mois d'octobre, les investisseurs ayant encaissé leurs gains après une série de neuf semaines de hausse due aux paris sur l'imminence d'une baisse des taux d'intérêt.

Le Nasdaq est en passe d'enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis la fin du mois de septembre, sous l'effet d'une rotation des valeurs technologiques vers des secteurs défensifs tels que la santé, les services financiers et les services publics.

Après que les minutes de la récente réunion de la Fed n'aient pas donné d'indications sur le calendrier de l'assouplissement monétaire, les traders ont réduit les attentes en matière de réduction des taux et voient maintenant 65,7 % de chances pour au moins une réduction des taux de 25 points de base (pb) en mars, contre près de 86 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.

Les rendements des bons du Trésor américain, un indicateur des attentes en matière de taux d'intérêt, ont augmenté, le rendement de la note de référence à 10 ans augmentant de plus de 4 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines.

Tous les regards sont tournés vers le rapport officiel sur les emplois non agricoles, prévu à 8h30 ET, qui pourrait fournir des indices sur la durée pendant laquelle la Fed pourrait maintenir les conditions de crédit restrictives.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est probablement ralentie en décembre, tandis que l'augmentation des salaires annuels a probablement ralenti à moins de 4 % pour la première fois en deux ans et demi.

"La demande de main-d'œuvre se modère, ce qui, selon les hauts responsables politiques, sera crucial pour atteindre durablement l'objectif d'inflation de 2 %", ont écrit les analystes d'UBS.

"Le consensus prévoit une hausse modeste du taux de chômage et un ralentissement de la croissance des salaires moyens.

À 5:46 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 89 points, soit 0,24%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 12,75 points, soit 0,27%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 64 points, soit 0,39%.

Parmi les premiers investisseurs, Tesla a perdu 1 % dans les échanges avant la cloche. Le fabricant de véhicules électriques procède à un rappel effectif de 1,62 million de véhicules en Chine, a indiqué l'autorité de régulation des marchés.

D'autres grandes capitalisations comme Microsoft, Apple et Alphabet ont perdu entre 0,1 % et 0,7 %.

Les fabricants de puces comme Micron Technology, Intel et Qualcomm ont également reculé de 1,1 % à 1,9 %.

Applied Therapeutics a chuté de 29 % après que le médicament contre les maladies cardiaques du développeur a donné des résultats décevants lors d'un essai de phase avancée. Plus tard dans la journée, les investisseurs analyseront également les remarques du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, membre votant cette année. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath)