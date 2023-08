Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi après une semaine agitée au cours de laquelle les rendements obligataires élevés ont exercé une pression sur les actions sensibles aux taux. Tous les regards se tournent à présent vers un rapport très attendu sur l'inflation américaine qui constitue le dernier test de la forte reprise de Wall Street cette année.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé la semaine en baisse vendredi, certains investisseurs prenant leurs bénéfices après des mois de gains dus aux données économiques, aux bénéfices mitigés et à la hausse des rendements du Trésor.

Les actions américaines ont fortement progressé en 2023, l'indice de référence S&P 500 enregistrant des gains de 16,6 % depuis le début de l'année, grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et à l'espoir d'un atterrissage en douceur de la plus grande économie du monde.

La semaine dernière, Bank of America et JPMorgan ont abandonné leurs prévisions de récession aux États-Unis.

Les investisseurs se concentrent sur la lecture des prix à la consommation aux États-Unis jeudi, qui pourrait donner des indications sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale, après qu'un rapport sur l'emploi vendredi ait ravivé les craintes que la banque centrale maintienne les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Selon nous, le tableau du marché du travail reste mitigé", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note.

"Si les données ne plaident pas en faveur d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, le 20 septembre, la banque centrale voudra sans doute voir un nouveau ralentissement.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui réduit souvent l'attrait des actions, est également restée dans la ligne de mire des investisseurs, le rendement de la note à 10 ans augmentant progressivement avant le remboursement exceptionnel de 103 milliards de dollars par le département du Trésor.

À 05:28 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 62 points, soit 0,18%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 14 points, soit 0,31%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 75,5 points, soit 0,49%.

Les valeurs technologiques et de croissance à grande capitalisation comme Amazon.com et Nvidia ont ajouté 0,8% et 1,1%, respectivement, dans les échanges de pré-marché, tandis qu'Apple, l'entreprise la plus précieuse au monde, a récupéré 0,5% après des pertes importantes dans la session précédente suite à son rapport morose sur les ventes d'iPhone.

Dans l'ensemble, les bénéfices du deuxième trimestre ont été meilleurs que prévu jusqu'à présent, 79,1 % des 422 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu'à vendredi ayant dépassé les estimations des analystes, selon les données de Refinitiv.

Les actions de classe B de Berkshire Hathaway ont gagné 1,3 % dans les échanges avant la cloche après que le conglomérat dirigé par Warren Buffett ait affiché le bénéfice d'exploitation trimestriel le plus élevé de son histoire.

Yellow Corp, une entreprise de transport routier américaine presque centenaire, s'est placée dimanche sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, entraînant une baisse de 25,2 % de ses actions. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)