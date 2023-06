Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté dans les premières heures de vendredi après que le pays a évité de justesse un défaut de paiement de la dette, l'attention se portant maintenant sur les chiffres de l'emploi qui détermineront si la Réserve fédérale maintient son régime d'augmentation des taux d'intérêt.

Le Sénat a adopté jeudi en fin de journée un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi un défaut de paiement catastrophique, le premier du genre.

L'attention se tourne maintenant vers les données qui montreront probablement un ralentissement de la croissance de l'emploi en mai, avec des salaires en baisse, ce qui pourrait permettre à la Fed d'éviter une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci pour la première fois depuis le début de sa politique agressive de resserrement il y a plus d'un an.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, qui doit être publié à 8h30 ET, devrait encore montrer un marché du travail tendu. Le taux de chômage devrait augmenter à 3,5 % contre 3,4 % en avril, tandis que la masse salariale non agricole devrait augmenter de 190 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 253 000 en avril.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont montré une probabilité de plus de 70 % que la Fed maintienne les taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin. [FEDWATCH]

À 5:08 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 128 points, soit 0,39%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 15,75 points, soit 0,37%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 56,25 points, soit 0,39%.

Parmi les premiers mouvements, Lululemon Athletica Inc a bondi de 14,8% avant le marché après avoir augmenté ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels jeudi, car les Américains aisés ont acheté ses vêtements de sport coûteux malgré l'inflation élevée.

Cela a contribué à stimuler les actions des sociétés de vêtements de sport aux États-Unis et en Europe. Nike Inc, qui fait partie de l'indice Dow Jones Industrial Average, a augmenté de 2,7 %, tandis qu'Adidas et Puma en Allemagne ont augmenté d'environ 3,5 % chacun dans les échanges européens.

Broadcom Inc a chuté de 2,0 % après avoir publié ses résultats trimestriels.

Le fabricant de puces a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations du marché, mais les analystes ont déclaré qu'il était décevant, car les attentes ont été confrontées aux perspectives exceptionnelles fournies par Nvidia Corp la semaine dernière. Les actions du fabricant de puces le plus important au monde ont augmenté de 1,5 %.