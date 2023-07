Les indices boursiers américains ont légèrement baissé lundi, les investisseurs restant sur la touche à la veille d'un rapport clé sur l'inflation, tandis que la faiblesse des données chinoises a ravivé les craintes d'un ralentissement économique imminent.

Tous les regards seront tournés vers les données sur l'inflation américaine cette semaine, qui alimenteront la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plus tard dans le mois. Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes a montré que la croissance des prix à la consommation s'est probablement ralentie en juin.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé la semaine en baisse vendredi après qu'un rapport mitigé sur l'emploi ait montré que l'économie nationale avait créé le moins d'emplois depuis 2 ans et demi en juin, bien qu'une baisse du chômage et une croissance des salaires plus élevée que prévu aient indiqué que le marché du travail restait solide.

Les traders s'attendent toujours à ce que la banque centrale américaine augmente ses taux de 25 points de base plus tard ce mois-ci, mais ils sont divisés sur la trajectoire de la hausse des taux pour le reste de l'année alors qu'ils attendent l'indice des prix à la consommation (IPC) de juin qui doit être publié mercredi.

La période de publication des résultats du deuxième trimestre débute cette semaine et les investisseurs évalueront l'impact sur les entreprises du resserrement des conditions monétaires et des craintes d'un ralentissement économique imminent.

JPMorgan Chase, Citigroup et BlackRock devraient publier leurs résultats vendredi.

Dans l'ensemble, les bénéfices des composantes du S&P 500 devraient chuter de 5,7 % au deuxième trimestre, selon les données de Refintiv.

Par ailleurs, les chiffres des prix à la consommation en Chine pour le mois de juin ont frôlé la déflation pour la première fois depuis plus de deux ans, tandis que les prix à la production ont chuté à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans, ce qui renforce les inquiétudes concernant la santé de la deuxième plus grande économie du monde.

À 5:41 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 9 points, ou 0,03%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 8,25 points, ou 0,19%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 52,75 points, ou 0,35%.

Les actions cotées aux États-Unis des constructeurs automobiles chinois, notamment Xpeng, Li Auto et NIO, ont chuté de 1,0 % à 2,4 % dans les échanges avant bourse, après que l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) soit revenue sur sa promesse du week-end d'éviter les "prix anormaux".

En revanche, Ichan Enterprises a progressé de 4,9 % après qu'un rapport a indiqué que Carl Icahn et les banques ont finalisé des accords de prêt modifiés qui délient les prêts personnels de l'investisseur activiste du prix de négociation de sa société.

Plus tard dans la journée, les investisseurs seront attentifs aux commentaires des intervenants de la Fed, notamment Michael Barr, vice-président de la Fed, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, et Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, afin d'obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire américaine. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty)