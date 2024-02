Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, les investisseurs se tenant à l'écart avant une publication sur l'inflation qui pourrait menacer de mettre fin à l'enthousiasme récent des investisseurs et donner des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

L'accent est mis sur la trajectoire de l'indice des prix à la consommation en janvier, après une révision modeste de l'inflation au dernier trimestre de 2023 qui a laissé les investisseurs globalement soulagés.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation des prix à la consommation passe à 2,9 % sur une base annuelle en janvier, après une croissance de 3,4 % en décembre. Si l'on exclut les produits volatils comme l'alimentation et l'énergie, les prix devraient augmenter de 3,7 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,9 % enregistrée en décembre.

Une baisse des taux en mars étant peu probable dans le contexte d'une économie résiliente, les paris pour la première réduction se concentrent autour de mai et juin, les chances pour la première étant de 55,9 %, alors qu'elles étaient supérieures à 95 % début janvier, selon l'outil FedWatch du CME.

Wall Street s'est redressée, l'indice de référence S&P 500 ayant terminé en hausse au cours de 14 des 15 dernières semaines, ce qui ne s'était pas produit depuis mars 1972. De même, le Dow Jones se négocie à des niveaux record et, lundi, le Nasdaq a brièvement dépassé son record de clôture de novembre 2021.

L'espoir d'un assouplissement imminent de la politique monétaire cette année avait donné le coup d'envoi de la reprise en novembre 2023, stimulée par les signes de bonnes performances des entreprises. Les marchés continuent également de récompenser les mégacapitalisations qui ont été à l'origine de l'engouement récent pour l'intelligence artificielle, Nvidia ayant brièvement dépassé Amazon.com en termes de capitalisation boursière lundi.

Les investisseurs se réjouissent également de la bonne tenue de l'économie : une enquête de Bank of America a montré qu'ils ont réduit leurs niveaux de liquidités et augmenté leurs allocations en actions, car ils ne s'attendent plus à une récession économique pour la première fois depuis avril 2022.

"Loin de plier sous le poids croissant des coûts d'emprunt, l'économie américaine semble accélérer à nouveau selon les dernières données", a déclaré Will Hobbs, responsable de la gestion de fortune multi-actifs au Royaume-Uni chez Barclays Private Bank & Wealth Management.

"Cette prochaine publication jouera un rôle important dans la détermination de l'orientation de la politique monétaire au cours du premier semestre de l'année.

À 5:30 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 62 points, ou 0,16%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 18,75 points, ou 0,37%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 111,5 points, ou 0,62%.

Les résultats trimestriels continuent d'affluer, les rapports de Biogen, Coca-Cola, Datadog, Marriott International, Zoetis et Shopify étant attendus avant la cloche d'ouverture.

Parmi les valeurs en hausse avant la mise en marché, Jetblue Airways a bondi de 14,2 % après que l'investisseur activiste Carl Icahn ait déclaré une participation de 9,91 %, ajoutant que l'action du transporteur est "sous-évaluée".

Arista Networks a perdu 6,2 % après que le fournisseur de solutions de cloud computing ait prévu une marge brute ajustée pour le trimestre en cours inférieure aux attentes du marché.

L'entreprise de logiciels Cadence Design Systems a chuté de 6,9 % à la suite de prévisions de ventes trimestrielles peu encourageantes.

Paramount Global a augmenté de 1 % après que CBS a déclaré qu'environ 123,4 millions de personnes ont regardé les Chiefs de Kansas City battre les 49ers de San Francisco, ce qui en fait le Super Bowl le plus regardé de tous les temps. (Reportage de Johann M Cherian et Sruthi Shankar à Bengaluru' Rédaction de Maju Samuel)