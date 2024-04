Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, pénalisés par les pertes importantes des actions des assureurs de santé, tandis que les investisseurs attendent de nouvelles données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour obtenir des indications sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

Les actions de UnitedHealth, CVS Health et Humana ont chuté de 3,8 % à 8,7 % dans les échanges avant bourse, car les taux de remboursement inchangés du gouvernement américain pour les fournisseurs de plans de santé Medicare Advantage ont indiqué que les marges des assureurs resteraient probablement sous pression l'année prochaine.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé en baisse lundi, après que des données manufacturières plus fortes que prévu ont soulevé des doutes quant aux trois réductions de taux d'intérêt prévues par la Fed lors de sa dernière réunion de politique monétaire.

Les données attendues mardi comprennent les commandes d'usines et les offres d'emploi en février. Toutefois, l'attention se porte principalement sur les données relatives aux emplois non agricoles aux États-Unis, qui devraient montrer que les créations d'emplois ont ralenti en mars, bien que les salaires moyens aient augmenté par rapport au mois précédent.

"Les marchés chercheront à obtenir un chiffre qui ne soit ni trop chaud, car un marché surchauffé pourrait reporter les réductions de taux, ni trop froid, car des données décevantes augmenteraient les spéculations sur un atterrissage économique brutal", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Les traders estiment à 62 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en juin, et qu'elle procède à deux autres réductions en 2024, selon l'outil FedWatch de CMEGroup.

Une série de responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York John Williams, la présidente de la Fed de Cleveland Loretta Mester et la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly, devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

À 5:53 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 119 points, soit 0,3%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 6,5 points, soit 0,12%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 29,5 points, soit 0,16%.

Le début en demi-teinte du nouveau trimestre fait suite au premier trimestre le plus fort du S&P 500 en cinq ans et aux trois principaux indices qui ont atteint des sommets, aidés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire.

Parmi les autres valeurs, les actions de PVH Corp, société mère de Calvin Klein, ont chuté de 23,4 % après que le détaillant a prévu une baisse d'environ 11 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Shinjini Ganguli)