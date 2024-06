Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur un début de réduction des taux par la Réserve fédérale cette année plus tôt que prévu, après une série de données économiques indiquant un ralentissement de la croissance économique.

Wall Street a terminé la séance de mardi en légère hausse, limitant certaines pertes, les valeurs immobilières sensibles aux taux d'intérêt étant en tête des gains sectoriels.

Cela fait suite à des pertes initiales après que les données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis en avril sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, le dernier rapport économique suggérant que la croissance dans la plus grande économie du monde se ralentit. Cela permet à la Réserve fédérale de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt.

Les marchés tablent désormais sur un assouplissement d'environ 44 points de base cette année. En outre, les attentes concernant une réduction des taux en septembre se situent désormais autour de 65 %, contre moins de 50 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

"Le rapport JOLTS fait suite à une série de données économiques peu encourageantes et suggère un ralentissement progressif de l'économie américaine... les participants au marché sont susceptibles d'accueillir favorablement un ralentissement de l'économie et la perspective d'un assouplissement monétaire, étant donné les perspectives extrêmement optimistes des investisseurs", ont déclaré les analystes de BCA Research dans une note.

Les signes d'une inflation stable et d'une croissance économique résistante ont contraint les marchés à revoir à la baisse leurs espoirs concernant le calendrier et le rythme des réductions de taux d'intérêt au début de l'année, alors que beaucoup s'attendaient à ce que l'assouplissement de la politique monétaire commence dès le mois de mars.

Les actions des grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté dans les échanges de pré-marché, avec Nvidia, Microsoft et Amazon.com en hausse de 0,4 % à 1,6 %.

Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur les emplois non agricoles, prévu pour vendredi, qui fournira une image plus complète du marché du travail. Le rapport ADP sur l'emploi national, ainsi que des enquêtes sur le secteur des services, sont attendus plus tard dans la journée de mercredi.

À 5:57 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 44 points, ou 0,11%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 10,5 points, ou 0,20%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 82,5 points, ou 0,44%.

Parmi les valeurs individuelles, le détaillant à bas prix Dollar Tree a augmenté de 2,2% après un rapport selon lequel la société prévoit d'explorer des options qui comprennent une vente potentielle ou une scission de Family Dollar.

Intel a gagné 1,0 % après que la société de rachat Apollo Global Management a accepté d'acheter une participation de 49 % pour 11 milliards de dollars dans une coentreprise liée à l'unité de fabrication irlandaise du fabricant de puces.

CrowdStrike Holdings a bondi de 7,4 % après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations lors de la fermeture des marchés mardi, aidé par une forte demande pour ses offres de cybersécurité. (Reportage de Lisa Mattackal à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)