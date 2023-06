Les contrats à terme de Wall street ont reculé mardi, les investisseurs évaluant les chances que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine, les données mitigées ajoutant à l'incertitude sur les perspectives de la politique monétaire.

Le secteur des services américain a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, selon des données publiées lundi, poussant une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à son plus bas niveau depuis trois ans.

Bien que cela indique que le resserrement monétaire de la Fed refroidit la plus grande économie du monde, cela se produit peu de temps après la publication de données solides sur l'emploi la semaine dernière, ce qui assombrit les perspectives d'évolution de la politique de la Fed.

Les investisseurs se concentrent désormais sur les données relatives à l'inflation attendues la semaine prochaine, avant la réunion de la Fed. Les prix à la consommation devraient avoir légèrement baissé d'un mois sur l'autre en mai, mais les prix de base devraient être restés stables.

La semaine dernière, les responsables de la Fed ont plaidé pour que la banque centrale maintienne ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin et attende d'autres facteurs pour déterminer si l'économie se refroidit ou si des taux plus élevés sont justifiés. Les responsables sont entrés dans une période de "blackout".

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, les traders ont estimé à 76 % les chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5 % à 5,25 %. Toutefois, ils estiment à 50 % les chances d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en juillet.

À 5:44 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 48 points, soit 0,14%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 3,75 points, soit 0,09%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 4,25 points, soit 0,03%.

Les actions américaines ont progressé ces dernières semaines, avec un rallye des mégacapitalisations, une saison des bénéfices plus forte que prévu et l'espoir d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt qui a poussé l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, vers de nouveaux sommets de 2023 vendredi.

Apple Inc a glissé de 0,5 % après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente. Le fabricant de l'iPhone a dévoilé lundi un casque de réalité augmentée coûteux appelé Vision Pro, faisant irruption sur un marché dominé par Meta.

Advanced Micro Devices a augmenté de 1,8 % après que Piper Sandler a relevé son objectif de cours à 150 $, le deuxième plus élevé à Wall street, selon les données de Refintiv.

Les valeurs pétrolières telles qu'Exxon Mobil et Chevron ont reculé d'environ 1 % chacune, les prix du brut ayant baissé d'environ 2 % chacun en raison des inquiétudes concernant la toile de fond de l'économie mondiale. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)