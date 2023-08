Les marchés à terme de Wall Street ont légèrement baissé mardi dans l'attente de nouvelles données économiques qui pourraient remettre en cause l'atterrissage en douceur de l'économie américaine, alors que les investisseurs attendent également les résultats de certaines grandes sociétés pharmaceutiques.

Tous les regards seront tournés vers l'enquête ISM Manufacturing qui devrait montrer que l'activité des usines américaines en juillet s'est moins contractée que le mois précédent. L'enquête du département du travail sur les offres d'emploi et le taux de rotation de la main-d'œuvre pour le mois de juin est également attendue.

Les enquêtes sur l'industrie et l'emploi sont attendues à 10 heures (heure de l'Est).

"Depuis la publication du rapport sur l'inflation américaine de juin, plus faible que prévu, le marché espère de plus en plus que le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie se maintiendra", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

Wall Street a terminé le mois de juillet sur une base solide, grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions et à l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie, qui est restée forte malgré le resserrement des conditions de crédit et le ralentissement de l'inflation.

L'indice de référence S&P 500 a atteint lundi un sommet de plus de 15 mois et est à 4,7 % de son record intrajournalier du 4 janvier 2022.

Sur le front des bénéfices, Uber et Norwegian Cruise Line ont progressé de plus de 2,3 % chacun dans les échanges de pré-marché avant la publication de leurs résultats trimestriels.

Les investisseurs attendent également les rapports des fabricants de médicaments Merck, Pfizer et de l'entreprise mondiale Caterpillar, tous attendus avant la cloche.

Les bénéfices du deuxième trimestre devraient chuter de 6,4 %, contre une baisse de 7,9 % estimée il y a une semaine, selon les données de Refinitiv.

À 5:39 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 112 points, soit 0,31%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 14,25 points, soit 0,31%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 61,5 points, soit 0,39%.

Arista Networks a bondi de 13,7 % après que la société basée à Santa Clara, en Californie, a prévu un revenu trimestriel supérieur aux estimations après avoir publié des résultats meilleurs que prévu, soutenus par une demande accrue pour son équipement de réseau en nuage.

Les actions cotées en bourse de sociétés chinoises telles que Bilibili, NIO et Alibaba ont perdu entre 1,9 % et 3,1 %, après qu'une enquête ait montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée en juillet, en raison de la morosité du marché national et international.

Les traders analyseront également les commentaires du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, membre votant cette année, pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)