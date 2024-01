Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi, indiquant un nouvel élan pour le S&P 500 après que les actions des sociétés à forte capitalisation aient conduit l'indice de référence à un niveau record la semaine dernière, tandis que les bénéfices des entreprises et les indices sur les réductions de taux ont continué à être au centre de l'attention des investisseurs.

Après une année exceptionnelle, les principaux indices de Wall Street ont marqué le pas au début de l'année 2024, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt américains dès le mois de mars, à la lumière de données économiques mitigées et des décideurs de la Réserve fédérale qui ont minimisé ces paris.

Une reprise des actions du secteur des puces électroniques à la suite des prévisions haussières de TSMC et de Super Micro Computer (Taiwan) la semaine dernière, et des actions de poids lourds de la technologie ont conduit le S&P 500 à un record de 4 842,07 points et à un record de clôture historique de 4 839,81 points vendredi, confirmant un marché haussier depuis son plus bas niveau de clôture d'octobre 2022.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor et l'indice S&P 500 des technologies de l'information ont fait un bond de près de 5 % depuis le début du mois de janvier, se classant parmi les plus fortes hausses sectorielles et atteignant des sommets historiques la semaine dernière.

Nvidia et Advanced Micro Devices ont gagné 0,7 % et 0,8 %, respectivement, dans les échanges avant bourse, après avoir atteint leurs plus hauts niveaux vendredi, tandis que Marvell Technology , Qualcomm et Micron Technology ont grimpé d'environ 1 % chacun.

Les mégacapitalisations Alphabet, Meta Platforms et Tesla ont également gagné entre 0,8 % et 1,2 %.

Dans le même temps, les résultats de Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel et Johnson & Johnson, entre autres, seront suivis de près cette semaine afin d'obtenir des informations sur la santé des entreprises américaines.

United Airlines Holdings et Zions Bancorp devraient présenter leurs résultats après la clôture du marché.

Jusqu'à présent, 84,6 % des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats ont dépassé les attentes, selon les données du LSEG vendredi, contre 93,1 % lors de la première semaine de la saison des résultats.

Sur le front des données économiques cette semaine, les dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Fed -, les lectures de l'indice PMI mondial de S&P et une impression anticipée du PIB du quatrième trimestre seront cruciales pour évaluer la prochaine décision politique de la banque centrale américaine lorsqu'elle se réunira la semaine prochaine.

Les traders ont fortement réduit les paris sur une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mars, qui se situent actuellement à 44 %, selon l'outil FedWatch du CME Group, par rapport aux 80 % de chances observées à la fin de 2023.

À 5:46 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 49 points, ou 0,13%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 14,5 points, ou 0,3%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 97,25 points, ou 0,56%.

Entre autres, Boeing a perdu 2,5 % après que l'Administration fédérale de l'aviation américaine a recommandé aux compagnies aériennes exploitant les jets 737-900ER de la société d'inspecter les bouchons de porte pour s'assurer qu'ils sont correctement fixés.

L'entreprise d'énergie renouvelable SolarEdge a gagné 6,8 % après avoir prévu de licencier environ 16 % de sa main-d'œuvre mondiale. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)