Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, après une forte hausse à Wall Street lors de la session précédente, les données montrant un ralentissement de l'inflation, les investisseurs attendant les données sur les prix à la production prévues plus tard dans la journée.

Le ralentissement de la hausse des prix a renforcé l'espoir que la Réserve fédérale pourrait bientôt mettre fin à sa campagne de resserrement monétaire.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation des prix à la production soit tombée à 0,4 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juin, contre 1,1 % le mois précédent. Les données sont attendues à 8h30 ET.

Mercredi, le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé à leur plus haut niveau depuis plus d'un an, les grandes capitalisations boursières étant en tête des gains après que le rapport sur l'IPC a montré que les prix à la consommation ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans.

Les traders ont renforcé les paris d'une hausse des taux de 25 points de base plus tard en juillet, mais ont atténué les possibilités d'une autre hausse des taux cette année, avec le rendement des bons du Trésor à deux ans qui a atteint son plus bas niveau en près de quatre semaines.

"Les chiffres de l'IPP pour le mois de juin devraient renforcer les tendances à la désinflation observées dans l'économie mondiale", a écrit Michael Hewson, analyste en chef de CMC Markets, dans une note.

"Mais plus important encore, cela indiquera que les hausses de taux américains sont terminées, ce qui empêchera le mouvement de se produire dans deux semaines.

Les bénéfices du deuxième trimestre de PepsiCo et de Delta Air lines seront également au centre de l'attention, les investisseurs évaluant l'impact du resserrement monétaire sur les performances des entreprises. La compagnie aérienne basée à Atlanta (Géorgie) a légèrement augmenté de 1,0 % dans les échanges de pré-marché.

Dans l'ensemble, les bénéfices des composantes du S&P 500 devraient avoir chuté de 6,4 % au deuxième trimestre, selon les données de Refintiv.

À 5:27 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 88 points, soit 0,25%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 16,75 points, soit 0,37%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 105,25 points, soit 0,68%.

Parmi les autres valeurs, Walt Disney a augmenté de 1,2 % après que le conseil d'administration du conglomérat cinématographique a prolongé de deux ans le contrat du directeur général Robert Iger.

Meta Platforms, qui a récemment lancé Threads, le rival de Twitter, a surpassé les gains des grandes valeurs de croissance, en ajoutant 1,5 %. Elle s'apprête à lancer un modèle commercial d'intelligence artificielle (IA), selon un rapport.

Les marchés analyseront les remarques des décideurs politiques au cours de la journée, y compris le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, pour évaluer le ton de la banque centrale sur le resserrement de la politique monétaire.

Les données sur les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine précédente sont attendues à 8:30 a.m. ET. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Saumyadeb Chakrabarty)