Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mercredi, laissant présager de nouvelles pertes pour le deuxième jour de bourse de 2024, alors que les rendements des bons du Trésor ont augmenté avant les données qui pourraient donner des indications sur les plans d'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale.

Wall Street a démarré l'année 2024 sur une note négative, mettant un terme à une hausse fulgurante des marchés boursiers l'année dernière, Apple et d'autres noms de la technologie ayant été mis sous pression par des rendements plus élevés.

Les actions des grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, notamment Nvidia, Apple et Tesla, ont légèrement baissé dans les échanges avant bourse mercredi, alors que le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé pour la quatrième fois à 3,973 %.

Ces baisses interviennent après une année faste pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 s'est rapproché de son record historique de clôture la semaine dernière, les investisseurs ayant anticipé des baisses de taux agressives en 2024 suite à des signes de ralentissement de l'inflation.

Le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed, au cours de laquelle les responsables politiques ont ouvert la porte à des baisses de taux potentielles cette année, devrait être publié à 14 heures (heure de l'Est).

"De nombreux membres de la Fed ayant commencé à réduire les attentes à la suite de cette réunion, il y a de fortes chances que nous voyions un point de vue moins expansif que celui exprimé par Jay Powell", a noté Joshua Mahony, analyste en chef des marchés chez Scope Markets.

"Après tout, les attentes du graphique en pointillés signalent une probabilité de trois réductions de taux cette année, ce qui comporte un risque pour les actions étant donné le prix actuel du marché pour six."

Alors que l'on s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux en janvier, les traders ont évalué à 67 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base en mars, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup.

À 5:42 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 66 points, ou 0,17%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 8,75 points, ou 0,18%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 50,25 points, ou 0,3%.

L'enquête de l'Institute for Supply Management sur l'activité manufacturière en décembre et les données sur les offres d'emploi en novembre sont attendues plus tard dans la journée. Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, membre votant du comité de fixation des taux du FOMC cette année, devrait également s'exprimer.

Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,2 % et celles de Moderna de 2,9 %, s'ajoutant aux fortes hausses de la séance précédente, les investisseurs ayant récupéré des actions en baisse de 2023.

Verizon Communications a augmenté de 1,1 % après que KeyBanc a relevé le titre à "surpondérer". (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)