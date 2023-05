Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté lundi, dans l'espoir que les parlementaires parviennent à un accord sur le relèvement de la limite de la dette américaine afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique, et avant les discours des responsables de la Réserve fédérale qui sont prévus tout au long de la semaine.

Au cours du week-end, le président Joe Biden a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer les dirigeants du Congrès mardi et qu'il restait optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le relèvement de la limite d'emprunt du pays, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

L'impasse à Washington a aggravé les inquiétudes économiques mondiales, alors qu'un nouveau rapport non partisan du Congrès fait état d'un "risque significatif" de défaut de paiement historique au cours des deux premières semaines de juin.

"En ce début de semaine, un certain espoir se dessine autour de la Colline, à savoir que de réels progrès pourraient enfin être réalisés pour parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine", a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

À 5:28 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 108 points, soit 0,32%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 15,5 points, soit 0,37%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 44,5 points, soit 0,33%.

Cette semaine, plusieurs responsables de la Réserve fédérale doivent s'exprimer dans divers forums, dont le président Jerome Powell qui participera à un panel avant la conférence de recherche Thomas Laubach, organisée par la Fed à Washington vendredi. Les marchés attendent de les entendre pour évaluer la tarification des baisses de taux cette année.

Les ventes au détail, les données sur le logement et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront également surveillées tout au long de la semaine, après que le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis six mois vendredi, et que les prévisions d'inflation à long terme aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011.

L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,1 % la semaine dernière, tandis que l'indice S&P 500 a baissé de 0,3 % et que le Nasdaq a augmenté de 0,4 %.

Parmi les premiers mouvements, ONEOK Inc a chuté de 5,9 % dans les échanges de prémarché après avoir accepté dimanche d'acheter l'opérateur américain de pipelines Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 18,8 milliards de dollars, y compris la dette. Les actions de Magellan ont augmenté de 7,0 %. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)