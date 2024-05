Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi, rebondissant après avoir clôturé en baisse lors de la session précédente, en raison de signes d'inflation persistante qui ont ravivé la prudence de la politique monétaire à l'approche d'un long week-end.

Après avoir profité des prévisions de revenus mirobolantes de Nvidia et de la division par 10 de son action dans les premiers échanges de jeudi, les principaux indices boursiers de Wall Street ont baissé après que les données économiques indiquant une augmentation des pressions sur les prix ont réduit les paris sur une réduction des taux d'intérêt cette année.

"Les commentaires récents des responsables de la Fed, les données PMI plus fortes que prévu ont entraîné un recul des attentes concernant la trajectoire de réduction de la Fed", ont déclaré les stratèges d'OCBC dans une note.

"Ces développements ont renforcé l'idée que les marchés restent sensibles aux données. Les données ont également rappelé que l'environnement actuel de taux élevés pour longtemps pourrait persister pendant une période plus longue."

L'attention des investisseurs se porte désormais sur d'autres données économiques, notamment les biens durables pour avril et le sentiment final des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que sur les remarques du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, toutes prévues pour la journée.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale américaine réduise ses taux d'intérêt de 36,5 points de base d'ici la fin de l'année.

Le Dow Jones a enregistré jeudi sa plus forte baisse en une journée depuis mars 2023, tandis que le S&P 500 a connu sa pire séance depuis plus de trois semaines. Les deux indices étaient en passe d'enregistrer des pertes hebdomadaires après quatre semaines consécutives de hausse.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 0,5 % avant la mise sur le marché, après avoir bondi de plus de 9 % un jour plus tôt pour clôturer au-dessus de la marque clé de 1 000 $ et ajouter environ 218 milliards de dollars à sa valeur de marché.

Reuters a rapporté que la puce d'intelligence artificielle la plus avancée de l'entreprise, développée pour la Chine, a connu un démarrage difficile, l'abondance de l'offre l'obligeant à fixer un prix inférieur à celui de la puce rivale de Huawei.

D'autres grandes capitalisations boursières, dont Apple, Alphabet et Meta Platforms, ont également progressé de 0,4 % à 0,7 %.

Le marché boursier américain sera fermé lundi en raison du Memorial Day.

À 5:33 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 50 points, ou 0,13%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 12,75 points, ou 0,24%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 40 points, ou 0,21%.

Entre-temps, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé les demandes du Nasdaq, du CBOE et du NYSE d'inscrire des fonds négociés en bourse (ETF) liés aux prix de l'éther, ce qui pourrait ouvrir la voie à la négociation de produits dans le courant de l'année. Cependant, le ProShares Ether Strategy ETF était en baisse de 3,6 % après avoir bondi de plus de 22 % depuis le début de la semaine.

Workday a chuté de 12,3 % après que le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels par abonnement. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)