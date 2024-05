Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, ce qui a permis à Wall Street d'étendre ses gains par rapport aux records historiques atteints lors de la session précédente, alors qu'un rapport sur l'inflation en demi-teinte a renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt.

Les trois principaux indices ont atteint des records de clôture après qu'une augmentation plus faible que prévu de l'inflation des consommateurs ait alimenté l'optimisme quant à une baisse de l'inflation après trois mois de chiffres plus élevés que prévu.

Le marché parie à nouveau sur deux baisses de taux d'intérêt d'un quart de point de la part de la Réserve fédérale cette année, les traders estimant à 72,4 % la probabilité de la première baisse en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Le Dow Jones est en passe de franchir la barre des 40 000 points pour la première fois, ce qui constituerait la hausse la plus rapide de 10 000 points de l'indice des valeurs vedettes, grâce à de bons résultats trimestriels et à des paris de plus en plus nombreux sur des baisses de taux d'intérêt.

Plusieurs responsables de la Fed devraient s'exprimer au cours de la journée, notamment Thomas Barkin, Loretta Mester, Raphael Bostic, Patrick Harker et Michael Barr.

Sur le front économique, les investisseurs attendent les données sur les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État prévues à 8h30 ET pour des indices sur la force du marché du travail.

À 05h00 ET, le Dow e-minis était en hausse de 28 points, soit 0,07%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 3,5 points, soit 0,07%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 28,25 points, soit 0,15%.

Les investisseurs ont également attendu les résultats trimestriels de Walmart pour obtenir des indications sur les dépenses de consommation aux États-Unis, avec des actions du détaillant en hausse de 1,2% dans les échanges avant le marché.

La plupart des valeurs technologiques et de croissance des mégacapitalisations ont augmenté, Nvidia étant en tête des gains.

Cisco Systems a augmenté de 4,6 % après que le fabricant d'équipements de réseau a prévu un revenu pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

Les actions cotées en bourse de Chubb ont bondi de 9,8 % après que Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffet, a révélé une participation de 25,9 millions d'actions d'une valeur de 6,7 milliards de dollars dans l'assureur.

Les valeurs populaires GameStop et AMC Entertainment ont chuté de 16,2 % et 12 %, respectivement.

Elles étaient sur le point d'accentuer leurs pertes de mercredi, après un rallye de deux jours déclenché par le retour de "Roaring Kitty" Keith Gill, qui était la figure centrale de la frénésie des mèmes boursiers de 2021.