Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi, les investisseurs restant sur la touche avant les données sur les ventes au détail aux États-Unis et les rapports sur les résultats trimestriels des grandes banques et des poids lourds de l'industrie.

Bank of America a légèrement augmenté de 0,4% dans les échanges avant bourse, tandis que Morgan Stanley a augmenté de 1,1% avant leurs résultats du deuxième trimestre attendus plus tard dans la journée.

"Les investisseurs examineront dans quelle mesure ces banques ont bénéficié de la hausse des taux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Certaines des plus grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont déclaré vendredi qu'elles avaient bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, ce qui témoigne de la solidité de l'économie.

Les prêteurs régionaux tels que Bank of New York Mellon et Charles Schwab Corp ont grimpé de 0,4 % et 1,9 %, respectivement, avant la publication de leurs rapports.

L'indice S&P 500 des banques a chuté de 5,2 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice S&P 500 qui a enregistré un gain de 17,8 %, après que la plus grande crise bancaire depuis 2008 ait entraîné la chute de trois prêteurs en début d'année et plombé le secteur.

Lockheed Martin a progressé de 0,9 % dans des échanges limités avant la publication de ses résultats. Le fabricant d'armes devrait afficher une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, les tensions géopolitiques alimentant une forte demande d'équipements de défense.

Selon les données de Refinitiv, les bénéfices globaux de l'ensemble des industries devraient diminuer de 8,1 % pour le trimestre.

À 05:03 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 1 point, ou 0%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 1,25 points, ou 0,03%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 14,75 points, ou 0,09%.

Wall Street s'est redressée depuis la semaine dernière après que les données sur les prix à la consommation et les prix à la production aient montré que l'économie était entrée dans une phase de désinflation, alimentant l'espoir que la Réserve fédérale mette bientôt fin au resserrement de sa politique monétaire.

Les investisseurs se concentrent sur d'autres signes de ralentissement de l'inflation, les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle aux États-Unis devant être publiés plus tard dans la journée de mardi.

Pinterest a gagné 3,4 %, Evercore ISI ayant relevé sa note sur l'action à "surperformer".