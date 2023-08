Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés vendredi, les investisseurs étant prudents avant les données sur l'inflation des prix à la production attendues plus tard dans la journée.

Wall Street a terminé en hausse marginale lors de la session précédente, abandonnant la plupart des gains initiaux après des données sur les prix à la consommation plus faibles que prévu, les investisseurs s'inquiétant des perspectives à long terme de l'économie américaine et se demandant si les actions ont encore une marge de manœuvre.

Les investisseurs se concentrent sur les données des prix à la production prévues à 8h30 ET, qui donneront plus d'informations sur l'inflation dans la plus grande économie du monde et sur la trajectoire d'augmentation des taux de la Réserve fédérale.

L'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale du département du travail américain devrait augmenter de 0,2 % en juillet, après avoir augmenté de 0,1 % en juin. Au cours des 12 mois précédant juillet, l'IPP a probablement augmenté de 0,7 %, après une hausse de 0,1 % sur la même base en juin.

Les données sur le sentiment des consommateurs américains sont également attendues plus tard dans la journée.

À 05:15 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 21 points, ou 0,06%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 1,75 points, ou 0,04%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 19,75 points, ou 0,13%.

Le Nasdaq et le S&P 500, à forte composante technologique, sont en passe de terminer leur deuxième semaine en baisse, la hausse des rendements obligataires américains ayant pesé sur les mégacapitalisations sensibles aux taux d'intérêt et sur les valeurs technologiques qui ont enregistré des gains considérables cette année.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a augmenté pour atteindre 4,08 %, ce qui a pesé sur les valeurs de croissance telles que Nvidia et Tesla dans les échanges de pré-marché.

"Dans un contexte de déficits publics galopants et d'augmentation de la taille et de la durée des émissions de dette du Trésor, l'équilibre des forces semble pencher en faveur de rendements plus élevés", a déclaré Marios Hadjikyriacos, analyste en chef des investissements chez le courtier en devises XM.

"Des rendements plus élevés incitent les investisseurs à placer leurs liquidités dans la sécurité des obligations, ce qui diminue la demande pour des produits risqués tels que les actions.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises telles qu'Alibaba et JD.com ont chuté de 1,8 % à 3,1 %, les investisseurs ayant été déçus par les dernières mesures de relance de Pékin, alors que de nouvelles données montrent que la reprise post-pandémique continue de s'essouffler. (Rapport de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru)