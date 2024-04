Selon une note de Goldman Sachs, les fonds spéculatifs du monde entier sont devenus les plus baissiers de l'année en ce qui concerne les actions, alors que la faiblesse de l'inflation et le regain d'inquiétude géopolitique ont entraîné les marchés boursiers à la baisse.

Ils ont abandonné les positions longues et ajouté des positions courtes dans toutes les régions, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et, dans une moindre mesure, dans les pays en développement d'Asie, indique la note envoyée aux investisseurs jeudi et consultée par Reuters vendredi.

Une position courte ou baissière parie sur une baisse de la valeur d'un actif, tandis qu'une position longue anticipe une hausse des prix.

Après avoir terminé chacun des trois derniers mois avec une position nette achetée, les fonds spéculatifs détenaient une position nette vendue à la mi-avril "car les gestionnaires ont ralenti le rythme des achats longs tout en accélérant l'activité de vente à découvert (en particulier dans les produits macro)", indique la note.

L'indice boursier américain S&P 500 est en baisse d'environ 4 % depuis le début du mois d'avril, tandis que les indices européens et chinois ont reculé d'environ 2 % chacun.

Le montant de l'effet de levier net utilisé par les fonds spéculatifs de sélection d'actions pour emprunter en vue de transactions a diminué de 1,9 % depuis le début du mois, ce qui suggère "une attitude plus prudente et une diminution de l'appétit pour le risque des fonds spéculatifs", ajoute la note, citant les données jusqu'au 16 avril.

"Nous constatons un intérêt significatif pour les gestionnaires d'actions neutres par rapport au marché et les gestionnaires d'actions à long terme en raison des préoccupations des investisseurs concernant les valorisations élevées des actions américaines, l'inflation obstinément élevée et les risques géopolitiques", a déclaré Don Steinbrugge, fondateur et directeur général d'Agecroft Partners, une société de conseil en matière de fonds spéculatifs.

Les valeurs de consommation discrétionnaire, où les entreprises produisent des biens de consommation courante tels que les produits de luxe, les appareils électroménagers et les automobiles, ont attiré le plus grand nombre de vendeurs à découvert, selon la note.

Les fonds spéculatifs ont également continué à vendre à découvert les entreprises du secteur de l'énergie, même si les tensions accrues au Moyen-Orient ont fait grimper les prix de l'énergie et, d'une manière générale, stimulé les actions du secteur de l'énergie.

Les traders ont ajouté des positions longues dans les biens de consommation de base, tels que les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons, et ont également investi dans les actions du secteur de la santé, selon la note de Goldman.

Les fonds spéculatifs ont maintenu leurs positions d'achat sur les semi-conducteurs et les équipements connexes, qui sont restés à des sommets pluriannuels.

Les allocations aux logiciels sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans, car de nombreux fonds spéculatifs ont commencé à vendre le secteur à découvert, ajoute la note de Goldman.