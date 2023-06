L'activité mondiale en matière de fusions et acquisitions a chuté de 36 % en glissement annuel au deuxième trimestre, mais les banquiers d'affaires et les juristes se sont montrés optimistes, estimant que la reprise des marchés boursiers rétablira progressivement la confiance des chefs d'entreprise en matière de transactions.

La valeur totale des fusions et acquisitions est tombée à 732,82 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 1,14 trillion de dollars au deuxième trimestre 2022, selon les données de Dealogic au 29 juin, alors que les taux d'intérêt élevés et l'impasse sur le plafond de la dette américaine ont maintenu les négociateurs sur le qui-vive.

"L'incertitude mondiale est ce qui a le plus d'impact sur les fusions et acquisitions - elle met les gens mal à l'aise. Il est plus facile de dire que l'on va passer à côté d'une affaire - personne n'est licencié pour avoir passé à côté d'une affaire. Mais nous parlons tous de l'opération qui n'aurait jamais dû avoir lieu", a déclaré Michael Aiello, président du département des entreprises du cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges LLP.

Le chiffre trimestriel est supérieur à celui du premier trimestre 2023, au cours duquel 601,32 milliards de dollars de transactions avaient été annoncés, ce qui donne des raisons d'être optimiste à ceux qui affirment que la reprise du marché des fusions et acquisitions a commencé.

"Nous sommes en train de toucher le fond. Pour que les entreprises puissent continuer à être compétitives au niveau local et mondial, elles devront croître de manière organique, et surtout de manière inorganique. Nous allons assister à une augmentation de l'activité stratégique", a déclaré Raymond McGuire, président de la banque d'investissement Lazard Ltd.

Le volume des fusions et acquisitions aux États-Unis a baissé de 30 % pour atteindre 318,4 milliards de dollars, tandis que les volumes en Europe et dans la région Asie-Pacifique ont diminué respectivement de 49 % et de 24 %.

"Les gens ont tendance à ne considérer que l'année précédente, mais si vous regardez l'activité sur une période de 10 ans ou de 20 ans, nous sommes dans un environnement de fusions et d'acquisitions qui n'est pas aussi brûlant qu'en 2021, mais il ne s'agit en aucun cas d'un marché de fusions et d'acquisitions moribond", a déclaré Steve Baronoff, président des fusions et acquisitions mondiales chez Bank of America.

Parmi les principales transactions réalisées au cours du trimestre, citons le rachat par l'opérateur de gazoducs Magellan Midstream Partners de ONEOK Inc pour près de 19 milliards de dollars, l'acquisition par le négociant en céréales Bunge Ltd de son rival Viterra Ltd pour 17,3 milliards de dollars, et la transaction de Carrier Global Corp pour 13,2 milliards de dollars portant sur l'unité de solutions climatiques du groupe allemand Viessmann.

"Aujourd'hui, les transactions se font davantage de manière bilatérale et moins dans le cadre d'un vaste processus. Dans de nombreux cas, les parties commencent à discuter, puis les banques du côté vendeur travaillent avec leurs clients pour créer une sorte de processus autour de ce soumissionnaire principal", a déclaré John Collins, responsable mondial des fusions et acquisitions chez Morgan Stanley.

L'indice S&P 500 a progressé de 14,5 % depuis le début de l'année. Les actions des entreprises qui sont restées à la traîne de la reprise du marché sont parfois devenues des cibles d'acquisition, en particulier lorsqu'elles ont des actionnaires importants qui peuvent les privatiser, selon les négociateurs.

"Au cours des six prochains mois, il y aura beaucoup de rachats d'actions et beaucoup d'actionnaires de contrôle qui proposeront des rachats de leurs filiales cotées en bourse - les deux sont des indicateurs de la conviction que les marchés seront plus forts à la même époque l'année prochaine, et aucun ne nécessite généralement un financement extraordinaire", a déclaré Ethan Klingsberg, co-responsable des fusions et acquisitions aux États-Unis chez Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Les banquiers d'affaires et les avocats ont déclaré que l'environnement plus difficile pour les rachats d'entreprises par effet de levier rendait les acquisitions plus difficiles pour les sociétés de capital-investissement et contribuait à l'effondrement de l'activité.

Depuis le début de l'année, le volume des rachats effectués par des sociétés de capital-investissement a chuté de 59 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 196,66 milliards de dollars.

"L'activité des sociétés de capital-investissement ne sera plus la même qu'auparavant, mais elles doivent démontrer qu'elles vendent des actifs et qu'elles investissent. Ils doivent ajuster les évaluations et accepter que la courbe des taux d'intérêt soit ce qu'elle est", a déclaré Manolo Falco, co-responsable mondial de la banque, des marchés de capitaux et du conseil chez Citigroup Inc.

Si le secteur des fusions et acquisitions a été relativement épargné par l'impact de la crise bancaire régionale, certains conseillers ont mis en garde contre les répercussions potentielles sur l'accès au crédit en général.

"Ces banques régionales financent certaines activités de fusions et acquisitions sur le marché intermédiaire, mais s'il y a moins de crédit disponible pour le marché intermédiaire, ou pour l'immobilier commercial, qui est fortement financé par ces banques, il pourrait y avoir un effet en cascade sur la disponibilité du crédit", Scott Miller, co-président de Sullivan & Cromwell.

PAS DE MEGA DEAL

La valeur globale des grandes transactions a diminué de plus de moitié par rapport à la même période de l'année dernière. Aucune "méga-opération", qui désigne généralement les transactions d'une valeur supérieure à 25 milliards de dollars, n'a été signée au cours du trimestre.

"Il ne s'agit pas d'un effondrement aussi brutal qu'en 2008, par exemple. L'activité reste soutenue, mais elle est en baisse par rapport à des périodes extraordinairement élevées. Il y a encore beaucoup de travail", a déclaré Howard Ellin, associé en fusions et acquisitions chez Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Dwayne Lysaght, co-responsable des fusions et acquisitions pour la région EMEA chez JPMorgan Chase, a déclaré que les grandes transactions impliquant des entreprises présentes dans plusieurs pays sont devenues plus difficiles à réaliser en raison de la surveillance accrue exercée par différents groupes de régulateurs à travers le monde. Il a ajouté que les avocats spécialisés en droit de la concurrence sont associés aux processus de fusion et d'acquisition bien plus tôt qu'auparavant.

Au cours du trimestre, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a lancé des contestations pour bloquer des opérations annoncées, notamment l'achat par Amgen Inc. de Horizon Therapeutics PLC pour 27,8 milliards de dollars et l'acquisition par Illumina de Grail, un fabricant de tests de diagnostic du cancer.

"Je n'ai pas constaté d'augmentation de la traction sur les transactions vraiment gigantesques comme c'était le cas il y a quelques années", a déclaré Eric Schiele, associé principal en fusions et acquisitions au cabinet d'avocats Kirkland & Ellis. "L'impératif industriel de réaliser des transactions finira par l'emporter sur les vents contraires. Et lorsque ce sera le cas, si l'on se fie à l'histoire, cela se fera assez rapidement et assez furieusement".