Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mercredi, alors qu'un nouveau cycle de négociations entre la Maison Blanche et les représentants républicains sur le relèvement du plafond de la dette n'a pas abouti à une percée.

L'absence de progrès dans les négociations visant à relever le plafond d'emprunt de 31 400 milliards de dollars avant la date limite du 1er juin a pesé sur Wall street, dont les indices de référence ont terminé la séance précédente en forte baisse.

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai, prévu plus tard dans la journée, pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme ont continué à augmenter, les rendements de l'obligation à un mois atteignant un nouveau record à 5,8920 %.

À 5:39 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 75 points, ou 0,23%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 8,25 points, ou 0,2%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 13,25 points, ou 0,1%.

Parmi les premiers intervenants, les actions d'Agilent Technologies Inc ont chuté de 9,1% dans les échanges de pré-marché après que la société ait réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Plusieurs détaillants de taille moyenne devraient publier leurs résultats mercredi, notamment Kohl's Corp, American Eagle Outfitters Inc et Abercrombie & Fitch Co.

Le fabricant de puces Nvidia Corp a chuté de 0,8 % avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)