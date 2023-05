Les indices boursiers américains ont baissé mercredi, alors que l'accord sur le relèvement du plafond de la dette nationale se dirige vers un vote décisif des parlementaires, tandis que les actions de Hewlett Packard Enterprise ont baissé après avoir manqué leurs objectifs de revenus trimestriels.

Un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars et à réduire les dépenses fédérales a été présenté à la Chambre des représentants pour être débattu mardi, et un vote sur son adoption est prévu plus tard dans la journée.

L'adoption du projet de loi par la Chambre le transmettrait au Sénat, où le débat pourrait se prolonger jusqu'au week-end, alors que l'échéance du 5 juin se profile à l'horizon.

Le débat sur le plafond de la dette a pesé sur les marchés financiers, mais les indices S&P 500 et Nasdaq ont tout de même enregistré des gains mensuels en mai.

Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur l'emploi du département du travail pour le mois de mai, attendu vendredi, qui pourrait montrer la résistance de l'économie dans un contexte de taux d'intérêt et d'inflation élevés.

À 5:39 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 42 points, ou 0,13%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 7,5 points, ou 0,18%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 24,5 points, ou 0,17%.

Parmi les premiers investisseurs, les actions de Hewlett Packard Enterprise Co ont glissé de 7,8% dans les échanges de pré-marché après avoir manqué les analystes de Wall street pour le revenu du deuxième trimestre mardi.

HP Inc a baissé de 4,7 % après avoir également manqué les estimations de revenus trimestriels, les clients victimes de l'inflation ayant moins dépensé pour les ordinateurs personnels de la société.

Les actions de Nvidia Corp ont chuté de 1,4 % un jour après avoir atteint un niveau record et avoir brièvement rejoint le club d'élite des entreprises américaines affichant une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)