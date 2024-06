Le rallye qui a propulsé les actions américaines à des niveaux record repose de plus en plus sur le fabricant de puces Nvidia et une poignée d'autres actions géantes, ce qui ravive les craintes que les performances des marchés ne soient liées à un groupe d'entreprises.

Environ 60 % du rendement total de plus de 12 % de l'indice S&P 500 pour l'année ont été générés par cinq sociétés dont les actions sont parmi les plus importantes de l'indice : Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Amazon.com, selon les données de S&P Dow Jones Indices.

Nvidia, qui est devenue mercredi la deuxième entreprise la plus précieuse au monde après une progression de 147 % cette année, a représenté à elle seule environ un tiers de la hausse de l'indice.

À mesure que le prix des actions des entreprises a augmenté, leur poids dans le S&P 500 s'est accru, ce qui leur a permis d'exercer une plus grande influence sur l'indice général. Les quatre principaux titres - Microsoft, Apple, Nvidia et Alphabet - représentaient près de 24 % de l'indice S&P 500 à la fin du mois de mai, soit le poids collectif le plus important pour quatre titres depuis 60 ans, selon Bianco Research.

De nombreux investisseurs estiment que le poids de ces entreprises sur le marché est mérité, compte tenu de leurs bénéfices élevés, de leur position concurrentielle dominante et de leur capacité à tirer parti des progrès réalisés dans le domaine en plein essor de l'intelligence artificielle. Mais certains s'inquiètent de la concentration des gains dans une poignée d'entreprises puissantes, qui pourrait menacer les indices si certains des grands noms commençaient à vaciller.

"Si ces sociétés cessent d'afficher de bonnes performances et que le reste du marché ne leur apporte pas son soutien, cela pourrait constituer une source de vulnérabilité", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones.

Selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, un examen des dix plus grandes actions du S&P 500 montre que leur poids a atteint 34,1 % à la fin du mois de mai, soit le poids le plus élevé jamais enregistré à la fin du mois pour les dix plus grandes actions de l'indice.

Les inquiétudes concernant la concentration du marché se sont manifestées à plusieurs reprises ces dernières années. Le gain de 24 % du S&P 500 en 2023 - lorsque les craintes de récession ont attiré les investisseurs vers les grandes entreprises, moins exposées aux fluctuations de l'économie - a été propulsé par les hausses spectaculaires d'un groupe de valeurs technologiques et de croissance à forte capitalisation, surnommées les "Sept Magnifiques". Alors que ces valeurs montaient en flèche, de larges pans du marché restaient tièdes, même si la récession ne s'est pas produite.

Des signes d'élargissement sont apparus au premier trimestre 2024, lorsque les secteurs de la finance, de l'énergie et de l'industrie ont tous surperformé le S&P 500. Ces groupes ont toutefois reculé au deuxième trimestre, alors que l'indice général a progressé.

Le S&P 500 à poids égal - qui représente l'action moyenne de l'indice - a réduit ses gains antérieurs et n'a progressé que de 4,5 % cette année, contre une hausse de 12 % pour le S&P 500.

"Nous étions tous enthousiasmés par l'élargissement de la reprise", a déclaré Jack Manley, stratège du marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management. "Il semble qu'elle se soit arrêtée, du moins au cours du premier semestre de l'année.

Les analystes citent un certain nombre de raisons pour expliquer le rétrécissement du marché, notamment la domination des bénéfices du premier trimestre par les grandes sociétés technologiques et l'enthousiasme pour les entreprises bénéficiant de l'intelligence artificielle. Les craintes naissantes d'un ralentissement économique - reflétées dans des données récentes telles qu'un rapport sur l'industrie manufacturière américaine plus faible - pourraient être un autre facteur.

Entre-temps, Nvidia a poursuivi son ascension. Stimulée par sa position de principal fabricant de puces d'IA, la valeur boursière de Nvidia a dépassé mercredi les 3 000 milliards de dollars, l'entreprise passant devant Apple en termes de capitalisation boursière, talonnée par Microsoft.

L'action a gagné 29 % depuis la publication de ses résultats exceptionnels le 22 mai, alors que le S&P 500 a progressé de 0,9 % sur la même période.

"Nvidia elle-même a soutenu la bande", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading. "C'est un risque, car si une correction émerge dans ce nom, vous le sentirez sur le marché.

Certains investisseurs estiment que la concentration reflète simplement la force économique des entreprises et n'est pas en soi une raison de s'alarmer.

Les mégacapitalisations "surperforment parce que les résultats et les perspectives sont solides", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, bien qu'il ait ajouté que les gains provenant d'un groupe plus large d'actions sont souvent préférables car ils reflètent une force économique plus large.

D'autres sont optimistes et pensent que le marché s'élargira à nouveau dans les mois à venir, aidé par l'amélioration des bénéfices du reste de l'indice S&P 500.

Selon Tajinder Dhillon, analyste de recherche senior chez LSEG, les bénéfices des "Magnificent Seven" devraient augmenter d'environ 27 % en 2024, contre une hausse de 7,4 % pour le S&P 500 à l'exclusion de ces sept sociétés, l'écart se réduisant au fil de l'année.

"Cet écart de surperformance des bénéfices va commencer à se réduire", a déclaré M. Kourkafas d'Edward Jones. "Les investisseurs ne devraient pas abandonner le thème de l'élargissement du leadership cette année.