Les rapports sur les bénéfices publiés cette semaine par cinq des "Sept Magnifiques" mettent à nouveau l'accent sur les risques liés au poids excessif de ces groupes dans le S&P 500, alors que leur force collective continue de porter les actions américaines à des niveaux record.

L'année dernière, les gains spectaculaires des grandes valeurs technologiques et de croissance ont représenté l'essentiel de la hausse de 24 % du S&P 500, les valeurs boursières considérables des sept valeurs faisant d'elles un moteur de l'indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Leurs performances ont déjà contribué à faire progresser le S&P 500 de plus de 3 % cette année.

Toutefois, on craint de plus en plus que l'influence considérable de ces entreprises ne joue dans les deux sens, entraînant dans sa chute l'ensemble des indices.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré mardi que le leadership étroit des marchés devenait de plus en plus malsain, les Sept Magnifiques - Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla - représentant près de 29 % de l'indice S&P 500.

Si les Sept Magnifiques s'affaiblissent, ils auront un impact important sur les indices en raison de leur poids élevé, a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. Tout recul significatif des valeurs technologiques fera chuter les principales moyennes et effrayera de nombreux investisseurs.

L'indice Nasdaq Composite est également pondéré en fonction de la capitalisation boursière, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average, qui compte 30 composantes, est pondéré en fonction des cours. Parmi les Sept Magnifiques, seuls Apple et Microsoft font partie du Dow Jones.

La saison des bénéfices en cours devrait permettre de vérifier si les entreprises à forte capitalisation peuvent répondre aux attentes élevées des investisseurs.

Microsoft, dont la valeur boursière a récemment dépassé les 3 000 milliards de dollars, a battu les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel mardi, les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle ayant contribué à attirer les clients vers ses services Windows et d'informatique dématérialisée. Dans son rapport de mardi, Alphabet, la société mère de Google, a déçu Wall Street, car les ventes de publicité pendant les fêtes de fin d'année ont été inférieures aux attentes.

Leurs actions sont toutes deux en hausse de plus de 8 % cette année, à la clôture de mardi. Les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 27 % cette année et celles de Meta Platforms de 13 %. Les actions Tesla, en revanche, sont en baisse de 20 % jusqu'à présent en 2024, et ont chuté la semaine dernière après que le PDG Elon Musk a averti que la croissance des ventes ralentirait cette année.

Les Sept Magnifiques représentent désormais 28,6 % du S&P 500, contre 27,8 % à la fin de 2023, et près du poids le plus élevé jamais atteint par ce groupe d'actions, selon les données de LSEG Datastream.

En 2023, les Sept Magnifiques ont enregistré des hausses individuelles comprises entre 50 % et 240 % et ont été collectivement à l'origine de 62 % du rendement total de l'indice S&P 500.

UN DÉFI POUR LES GESTIONNAIRES ACTIFS

Si ce type de performance a enthousiasmé de nombreux investisseurs, il a constitué un défi pour les gestionnaires de fonds actifs, qui cherchent à battre des indices tels que le S&P 500 ou le Russell 1000, car nombre d'entre eux ont maintenu des allocations aux "Sept Magnifiques" inférieures à la pondération de ces titres dans ces indices.

Selon les données de JPMorgan, seuls 23 % des fonds à grande capitalisation se référant au Russell 1000 ont battu l'indice l'année dernière.

Les gestionnaires de fonds peuvent détenir moins d'actions pour diverses raisons, notamment le désir de flexibilité du portefeuille, la crainte de détenir trop d'actions d'une même position et les limites imposées par les règles de leurs propres fonds.

"Dans un tel environnement, les fonds diversifiés sont en difficulté", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services. "Lorsque seules quelques entreprises sont en tête de peloton, les gestionnaires ne peuvent pas les détenir en nombre suffisant pour compenser la concentration des performances au sommet.

En effet, l'année dernière, l'indice S&P 500 a battu de 12 points de pourcentage l'indice S&P 500 à poids égal, qui représente l'action moyenne de l'indice. Jusqu'à présent, l'indice à poids égal est encore à la traîne en 2024, avec une hausse de seulement 0,4 %.

Dans une note publiée mardi, BofA Global Research a déclaré que les Sept Magnifiques représentaient désormais près de 20 % de la capitalisation boursière de l'indice mondial des actions MSCI, Apple et Microsoft ayant chacun une taille proche de celle du Japon, le deuxième pays le plus important de l'indice.

Les clients des banques s'inquiètent de la concentration des Sept Magnifiques et "du fait que les actifs ne feront que se resserrer davantage pour suivre les indices de référence/les pairs, ce qui alimentera davantage la dynamique haussière", ont déclaré les analystes de la société.

Les actions pourraient connaître une plus grande volatilité plus tard dans la semaine, lorsque Apple, Amazon et Meta publieront leurs résultats trimestriels. Il est certain que des rapports excellents pourraient revigorer les actions et pousser les indices à la hausse.

Le fait que le marché soit très concentré sur ces valeurs m'inquiète", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, qui détient les actions des Sept Magnifiques à l'exception de Tesla. "La plupart de ces entreprises sont exceptionnellement solides et dominent leurs créneaux, ce qui atténue le problème.