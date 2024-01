Les investisseurs nourrissent de grands espoirs pour le début de l'année 2024, ce qui pourrait entraîner les actions américaines dans une période difficile si certaines attentes ne sont pas satisfaites.

Malgré un début d'année difficile, l'indice S&P 500 n'est qu'à environ 2 % d'un nouveau record. La plupart des investisseurs ont conservé une vision optimiste de l'économie américaine, des bénéfices des entreprises et de la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Par exemple, le scénario d'une croissance résistante et d'un ralentissement progressif de l'inflation, qui a permis à l'indice S&P 500 de gagner 24 % l'année dernière, est devenu le consensus parmi les investisseurs.

La dernière enquête de BofA Global Research, publiée le mois dernier, montre que 66 % des gestionnaires de fonds pensent que l'économie connaîtra un atterrissage en douceur en 2024. Seuls 15 % des gestionnaires de fonds s'attendent à une récession au cours des 12 prochains mois, selon les données de BofA, ce qui contraste fortement avec l'année précédente, où 68 % des investisseurs s'attendaient à une récession. Les paris sur une politique monétaire plus souple sont allés de pair avec les perspectives d'atterrissage en douceur. Les contrats à terme liés aux taux directeurs de la Fed montrent que les investisseurs tablent sur une baisse des taux d'intérêt d'environ 140 points de base cette année, soit près de deux fois plus que ce que la banque centrale elle-même a prévu. Il n'est pas surprenant que de nombreux investisseurs aient une vision positive des actions. Le sentiment haussier a atteint 48,6 % au cours de la dernière semaine, soit un peu moins que le pic atteint en décembre, mais bien au-dessus de la moyenne historique de 37,5 %, selon l'enquête de l'Association américaine des investisseurs individuels. Ces opinions ont été façonnées en grande partie par des preuves tangibles du ralentissement de l'inflation, une économie relativement forte et les propres orientations de la Fed, après que les décideurs politiques ont surpris les marchés avec un pivot dovish le mois dernier. Avec des actions proches de leurs plus hauts historiques et des valorisations élevées, certains investisseurs craignent toutefois que les perspectives ensoleillées du marché laissent plus de place à la déception si l'un de ces scénarios ne se concrétise pas. "Tout ce qui perturbe le scénario économique actuel ou le scénario du marché augmente le risque que cette déception se répercute sur les prix des actions", a déclaré Yung-Yu Ma, responsable en chef des investissements chez BMO Wealth Management.

L'optimisme des investisseurs sera mis à l'épreuve par les données sur les prix à la consommation de la semaine prochaine, qui pourraient montrer si les récents paris sur le ralentissement de l'inflation ont été prématurés. Les attentes d'un ralentissement de l'économie qui pourrait ouvrir la voie à des réductions de taux de la Fed ont été mises à mal vendredi, après que les données sur l'emploi ont montré que les employeurs ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu.

L'indice S&P 500 a chuté de 1,54 % cette semaine, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis la fin du mois d'octobre. Les grandes banques, dont JPMorgan Chase et Citigroup, lanceront la saison des résultats la semaine prochaine, mettant à l'épreuve les attentes élevées en matière de bénéfices des entreprises. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 augmentent de 11 % en 2024, après avoir progressé de seulement 3 % en 2023, selon les données de LSEG. La pression exercée pour atteindre des objectifs de bénéfices plus élevés pourrait être plus forte qu'il y a un an, car l'évaluation globale du marché a augmenté. Le S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 19,5, contre environ 17 fois au début de 2023, selon les données de LSEG Datastream. "Nous ne nous attendons pas à ce que les multiples augmentent de manière significative à partir de maintenant, car les valorisations sont un peu tendues, et tout dépendra donc de l'évolution des bénéfices", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson. M. Ragan estime que la juste valeur de l'indice S&P 500 est de 4 700, soit à peu près le niveau actuel.

À plus long terme, les investisseurs analyseront le message de la Fed à l'issue de sa réunion des 30 et 31 janvier. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale laisse les taux inchangés ce mois-ci, et les paris sur une baisse lors de la réunion de mars ont été réduits. Vendredi, les marchés à terme ont évalué à environ 62 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base en mars, contre environ 73 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME. Pourtant, les actions ont toujours bien réagi aux baisses de taux. Au cours des 12 derniers cycles d'assouplissement depuis 1970, le S&P 500 a eu tendance à se redresser pendant les six ou sept mois qui ont suivi la première baisse de taux, avec un gain moyen d'environ 12 %, selon Ned Davis Research. Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services, a déclaré dans une note récente que la barre des bonnes surprises s'est élevée et qu'il s'attend à une "période de digestion" pour le marché après sa forte progression. Il reste toutefois convaincu que les actions devraient augmenter en 2024. "Restez fidèle à la tendance positive sous-jacente du marché et préparez-vous à utiliser les replis comme des opportunités", a déclaré M. Lerner.