Les actions américaines ont terminé en légère baisse vendredi, entraînées par la baisse des actions des mégacapitalisations après leur récent rebond, alors que les données ont montré que le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis six mois.

Le Dow Jones a légèrement baissé pour la cinquième journée consécutive de baisse, la plus longue série de pertes de l'indice des valeurs vedettes depuis deux mois.

Les actions de Tesla Inc. ont chuté de 2,3 % après avoir bondi de plus de 2 % jeudi, lorsque son PDG Elon Musk a annoncé qu'il avait trouvé un nouveau directeur général pour Twitter. Vendredi, il a tweeté que le poste avait été attribué à l'ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino.

Le secteur technologique du S&P 500 a reculé de 0,2 %, tandis que l'indice de la consommation discrétionnaire a baissé de 0,9 %.

Les actions d'Apple Inc et d'Amazon.com Inc, ainsi que celles de Tesla, ont été parmi les plus gros freins à l'évolution de l'indice S&P 500. L'indice technologique est toujours en hausse d'environ 22 % depuis le début de l'année.

"Ils ont eu un parcours incroyable, donc ces préoccupations de valorisation commencent à se manifester", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

"Il faut reconnaître qu'elles ont des bilans solides, qu'elles ont eu des premiers trimestres corrects et que leurs activités semblent tenir le coup, mais il y a un moment où les valorisations ont de l'importance.

En mai, le moral des consommateurs a baissé à son plus bas niveau depuis novembre, l'impasse sur le relèvement du plafond d'emprunt du gouvernement fédéral ayant ajouté aux inquiétudes sur les perspectives économiques.

Les investisseurs craignent que les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed ne fassent entrer l'économie en récession. La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré vendredi que la Fed devra probablement augmenter encore ses taux si l'inflation reste élevée.

Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 8,89 points, soit 0,03 %, à 33 300,62 ; le S&P 500 a perdu 6,54 points, soit 0,16 %, à 4 124,08 ; et le Nasdaq Composite a chuté de 43,76 points, soit 0,35 %, à 12 284,74.

Les secteurs des services publics et de la consommation de base du S&P 500 ont été les plus dynamiques, avec une hausse de 0,4 % chacun.

Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 1,1 %, le S&P 500 a baissé de 0,3 % et le Nasdaq a progressé de 0,4 %.

Le Congressional Budget Office a déclaré vendredi que les États-Unis étaient confrontés à un "risque significatif" de défaut de paiement au cours des deux premières semaines de juin sans relèvement du plafond de la dette.

Parmi les gains de Wall street, les actions de News Corp ont augmenté de 8,5 % après que le conglomérat de médias a battu les analystes de Wall street pour le bénéfice du troisième trimestre.

Les actions de First Solar Inc ont bondi de 26,5 % après que le fabricant de panneaux solaires a acquis la société suédoise Evolar AB, spécialisée dans la technologie des cellules solaires à couche mince.

Le volume sur les bourses américaines était de 9,33 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 10,65 milliards d'actions sur les 20 derniers jours de bourse.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,46 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,49 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux records et 239 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Caroline Valetkevithc ; reportages complémentaires de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty, Arun Koyyur, Anil D'Silva et Richard Chang)